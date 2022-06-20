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Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı

20 Haziran 2022 Pazartesi 11:15
Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının terörist Abdullah Öcalan yakalandığı zaman üstünde bulunan sahte Rum pasaportunda ismi yer alan Lazaras Mavros Rum Yönetimi’ndeki askeri tatbikatta silahla yer alması ve Papazlara silah talimi yaptırılması gibi kışkırtıcı askeri faaliyetlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rum Yönetiminin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar vermeyi amaçladığı ve Türk düşmanlığını perçinlemek için elinden geleni yaptığı belirtilerek, “Türkiye’de yıllardır binlerce kardeşimizin canına kıyan eli kanlı terör örgütü PKK’ya verilen destek, Rum tarafının ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ politikası güttüğünün açık bir göstergesidir. Türkiye’nin ulusal çıkarlarına zarar vermeyi amaçlayan ve Türk düşmanlığını perçinlemek için elinden geleni yapan Rum yönetiminin, barış ve huzur içinde bir gelecek inşa etme yönündeki söylemlerinin sadece samimiyetsiz ifadelerden ibaret olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tutumunun “meydan okuyan” olarak nitelendirildiği açıklamada, bu tutumun bölgedeki huzuru ve istikrarı bozduğu ve taraflar arasında güvensizliği derinleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Adadaki güvenliğinin yegane koruyucusu olan Anavatan Türkiye’nin desteği ile Kıbrıs Türk Halkının siyasi hak ve çıkarlarını koruma kararlılığındadır” denildi.

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Son Güncelleme: 20.06.2022 11:40
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