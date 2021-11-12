banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pazı ve kabağa dikkat!
Pazı ve kabağa dikkat!
Resmi Gazete'den haberler..
Resmi Gazete'den haberler
Bakan Oğuz'dan ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
Meryem ve Cevdet neden öldü?
Meryem ve Cevdet neden öldü?
banner404

Dışişleri Bakanlığı Rum tarafının ara bölgedeki sivil ve askeri ihlallerinin arttığını bildirdi

12 Kasım 2021 Cuma 19:15
Dışişleri Bakanlığı Rum tarafının ara bölgedeki sivil ve askeri ihlallerinin arttığını bildirdi

“BMBG İHLALLERE KARŞI KAYITSIZ”
Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafının ara bölgedeki sivil ve askeri ihlallerinin giderek arttığını, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) ise bu ihlallere karşı kayıtsız kaldığını belirtti. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir süre önce Rum tarafının Derinya’daki ara bölgede, ara bölgenin statüsünü ihlal ederek, bir sinema inşa ettiği kaydedilerek, “BMBG’nin bu ihlali protesto etmekten kaçınması kabul edilemezdir” ifadeleri kullanıldı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

banner341
“Benzer şekilde, ara bölgeyi ihlal ederek, askeri avantaj kazanmayı hedefleyerek, 35 tanesi ara bölgede olmak üzere sınır hattı boyunca 233 tane portatif beton mevzi de yerleştirmiştir. BMBG ağır silah mevzilerinin kaldırılmasına yönelik olarak herhangi bir çağrıda bulunmaktan imtina etmeye devam etmektedir.
Rum tarafının ara bölge ihlalleri bunlarla sınırlı kalmamış, ara bölge içerisine dikenli tel de inşa etmiştir. 11 Kasım 2021 tarihinde Ledra Palas Otelinin batı yönünde, ara bölge içerisinde bulunan BMBG devriye yolunda, BMBG askerleri ile Rum sivil şahısların birlikte inceleme yaptıkları görülmüştür. Rum tarafının bu bölgeye adliye binası inşa etmeyi planladığı bilinmektedir. KKTC’nin böyle bir inşaatın yapılmasına şiddetle karşı çıktığı bilinmektedir.
KKTC’nin gerek ara bölge, gerek adanın tümünde gerekse bölgemizi ilgilendiren meselelerde istikrar ve huzurun sürdürülmesi amacıyla Kıbrıs Rum tarafı ile her türlü işbirliğini tesis etmeye hazır olduğunu bir kez daha hatırlatırız.”
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında BMBG’nin Kıbrıs Rum tarafına müsamaha gösteren yaklaşımının Rum tarafının ara bölgedeki ihlallerini artıracağı belirtilerek, “Bu ihlallerinin tarafımızca mütekabiliyet çerçevesinde değerlendirileceği BMBG yetkililerine defalarca vurgulanmıştır” denildi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 12.11.2021 20:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Süt Endüstrisi Kurumu çiğ süt fiyatlarını belirledi
Süt Endüstrisi Kurumu çiğ süt fiyatlarını belirledi
Devlet Üretme Çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu
Devlet Üretme Çiftlikleri kasaplık hayvan satışı yapılacağını duyurdu
Paşaköy Çiftliği’ndeki 33 dönüm zeytin bahçesindeki zeytinler kapalı zarf usulü satılacak
Paşaköy Çiftliği’ndeki 33 dönüm zeytin bahçesindeki zeytinler kapalı zarf usulü satılacak
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türker Çakıcı’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türker Çakıcı’yı kabul etti
Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”
Pilli: “Mevsim değişimi başladı, dikkatli olmalıyız”
Cumhurbaşkanı Tatar Lions Kulüpleri heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Lions Kulüpleri heyetini kabul etti
Girne Sosyal Hizmetler Dairesi’nde “çocukla görüşme odası” hizmete girdi
Girne Sosyal Hizmetler Dairesi’nde “çocukla görüşme odası” hizmete girdi
KITSAB: "Girişlerdeki 72 saatlik test sonucu uygulamasına son verilmeli”
KITSAB: "Girişlerdeki 72 saatlik test sonucu uygulamasına son verilmeli”
Karaca: “Milletin Partisi genel başkanı olmam için teklif geldi”
Karaca: “Milletin Partisi genel başkanı olmam için teklif geldi”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim