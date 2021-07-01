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Dışişleri Bakanlığı: “Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz’deki gerginliği artırmaktadır”

01 Temmuz 2021 Perşembe 15:30
Dışişleri Bakanlığı: “Rum tarafı eylemleriyle Doğu Akdeniz’deki gerginliği artırmaktadır”
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“RUM TARAFININ HİDROKARBON KAYNAKLARINA İLİŞKİN KIŞKIRTICI FAALİYETLERİ DEVAM ETTİĞİ SÜRECE, KIBRIS TÜRK TARAFI DA HAK VE ÇIKARLARINI KORUMAK İÇİN ADIM ATMAYA DEVAM EDECEKTİR"
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Bakanı Natasa Pilides’in Amerikan enerji şirketi Exxon Mobil’in Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceği yönündeki açıklamasını, “Rum tarafının bölgedeki tek yanlı faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğinin bir göstergesi” olarak değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının bu eylemleri ile Doğu Akdeniz’deki gerginliği artırmakta olduğunu belirterek, “Rum tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin eşit paylaşım ve işbirliğinden uzak, kışkırtıcı faaliyetleri devam ettiği sürece, Kıbrıs Türk tarafı da hak ve çıkarlarını korumak için eşdeğer ve eşzamanlı adım atmaya devam edecektir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Unutulmamalıdır ki, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliğin temelini Kıbrıs Rum tarafı atmıştır. Rum tarafı, Doğu Akdeniz’deki ülkelerle yaptığı tek taraflı ikili deniz sınırlarını belirleme anlaşmaları ve uluslararası enerji şirketlerine verdiği lisanslar ile sismik ve sondaj faaliyetlerini bugüne kadar sürdürmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise her zaman diplomasi ve işbirliği çağrısı yapmış, Kıbrıs Türk halkının ada ve etrafındaki doğal kaynaklarının eşit sahibi olduğu gerçeğine uygun hareket edilmesinde ısrar etmiştir. Yaptığımız tüm bu çağrıların karşılıksız kalması neticesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, bölgedeki hak ve meşru çıkarlarının korunması için adım atmaya karar vermiş ve 2011 yılında bölgede faaliyete başlamıştır.”
“ENERJİ KONUSUNDA RUM TARAFININ TEK MUHATABI KIBRIS TÜRK TARAFIDIR” 

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Dışişleri Bakanlığı’nın “Doğu Akdeniz’deki istikrarın sağlanmasının, Kıbrıs Rum tarafının bölgedeki doğal gaz kaynaklarının eşit sahibi olan Kıbrıs Türk tarafı ile işbirliği yapmasından geçmekte olduğunu” vurgulamaya devam edeceğinin belirtildiği açıklama şöyle devam etti: 
“Kıbrıs konusunda olduğu gibi, ada ve etrafındaki Kıbrıs Türk Halkı ve Kıbrıs Rum Halkına ait olan deniz yetki alanları içindeki enerji kaynaklarının yönetilmesi, işletilmesi, satılması ve eşit paylaşımı dahil olmak üzere, enerji konusunda da Rum tarafının tek muhatabının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu bir kez daha hatırlatırız.” 
“2019 YILINDA YAPTIĞIMIZ YAPICI ÖNERİMİZ HALA GEÇERLİDİR”
Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm ilgili ülkelerin ve bölgede faaliyet gösteren enerji şirketlerinin katılım sağlayacağı bir konferans yapılması çağrısında bulunduğu ve KKTC’nin 2019 yılında yapmış olduğu yapıcı önerinin de hala geçerli olduğu anımsatılarak, “Ancak Rum tarafı hiçbir öneriyi kabul etmediği gibi, bu önerilere de bugüne kadar hiçbir yanıt vermemiştir” ifadesine yer verildi.
Uluslararası toplumun Doğu Akdeniz’deki gerilimin sonlandırılması yönünde fikir ortaya koyarken, gerilimin kaynağının Rum tarafı olduğunun farkına varması gerektiği belirtilen Bakanlık açıklamasında, “Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılmasını beklemeksizin, adadaki iki taraf arasındaki derin güven krizinin işbirliği, diplomasi ve diyalog aracılığı ile ortadan kaldırılmasının mümkün ve gerekli olduğu görüşündeyiz” denildi.
 

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Son Güncelleme: 01.07.2021 15:54
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