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Dışişleri Bakanlığı, RMMO’nun internet sitesinde yer verdiği görseli kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun internet sitesinde, “19 Mayıs Pontuslu Rumların Uğradığı Soykırımı Anma Günü” ibaresiyle yayınlanan görseli kınadı.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:00
Dışişleri Bakanlığı, RMMO’nun internet sitesinde yer verdiği görseli kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun internet sitesinde, “19 Mayıs Pontuslu Rumların Uğradığı Soykırımı Anma Günü” ibaresiyle yayınlanan görseli kınadı. Konuyla ilgili açıklamada  “Hiçbir dayanağı olmayan bu iddianın sahiplerini tarihsel gerçeklerle yüzleşmeye davet eder; tarihsel, ahlaki ve hukuki açıdan sorunlu bu yaklaşımı kınar ve reddederiz” denildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:
“Rum Milli Muhafız Ordusu’nun internet sitesinde, “19 Mayıs Pontuslu Rumların Uğradığı Soykırımı Anma Günü” ibaresiyle; hukuki ve ahlaki açıdan hiçbir dayanağı olmayan, yalana dayalı ve esasen tarihsel gerçekliği tahrif ederek Anavatan Türkiye aleyhinde yanlış kamuoyu oluşturma maksatlı bir görsele yer verildiği görülmüştür. Tarihsel gerçekleri gözardı ederek, sözde “soykırım” iddiasında bulunan bu çarpık zihniyete sahip olanlara Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanistan’ın Anadolu’da gerçekleştirdiği mezalimi ve bunun neticesinde “Yunan ordusu ve yönetiminin savaş hukuku kuralları hilafına Anadolu’da sebep oldukları yıkımın Yunanistan tarafından tazmin edilmesi”ni öngören Lozan Antlaşması’nın 59. Maddesini hatırlatmak isteriz. Bu vesileyle, hiçbir dayanağı olmayan bu iddianın sahiplerini tarihsel gerçeklerle yüzleşmeye davet eder; tarihsel, ahlaki ve hukuki açıdan sorunlu bu yaklaşımı kınar ve reddederiz”

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Son Güncelleme: 21.05.2021 17:23
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