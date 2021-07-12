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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Büyükelçiliği görevlilerinin ülkeye belirli aralıklarla seyahat gerçekleştirdiğini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği konsolosluk görevlilerinin, Dışişleri Bakanlığıyla bilistişare, ülkeye belirli aralıklarla seyahat gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, Pakistan Büyükelçiliği görevlilerinin şimdiki ziyaretlerinin de önceden olduğu gibi, bu amaçla gerçekleştirildiğini açıkladı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:30
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Büyükelçiliği görevlilerinin ülkeye belirli aralıklarla seyahat gerçekleştirdiğini açıkladı

Dişişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Kardeş Pakistan ile ülkemiz arasında tarihi ve kültürel bağlara dayanan yakın ilişkiler bulunmaktadır. B Kardeş Pakistan ile ülkemiz arasında tarihi ve kültürel bağlara dayanan yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bu örnek ilişki sayesinde ülkemize eğitim almaya ve çalışmaya gelen Pakistan vatandaşlarının olduğu bilinmektedir.
Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği ülkemizde huzur içerisinde yaşayan vatandaşlarına düzenli olarak konsolosluk hizmeti vermektedir. Konsolosluk hizmetlerinin eksiksiz verilebilmesi amacıyla Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin konsolosluk görevlileri , Bakanlığımız ile bilistişare, ülkemize belirli aralıklarla seyahat gerçekleştirmektedirler.

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Pakistan Büyükelçiliği görevlilerinin şimdiki ziyaretlerinin de, önceden olduğu gibi, bu amaçla gerçekleştirmekte olduklarını belirtmekte fayda görülmektedir.”

 

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Son Güncelleme: 12.07.2021 10:11
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