banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıb-Tek duyurdu... İptaline karar verilen “yakıt değişim değeri” için faturalarda indirim işlemlerine başlandı
Kıb-Tek duyurdu
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ani ölüm! 38 yaşında hayatını kaybetti
Ani ölüm! 38 yaşında hayatını...
Bu hükümetin süresi…
Bu hükümetin süresi…
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
banner404

Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik

23 Mayıs 2022 Pazartesi 22:00
Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik

banner341
Dışişleri Bakanlığı, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in,  Rum basınına bugün vermis olduğu demeç ile, sözde 'Güven Yaratıcı Önlemler' paketi olarak lanse ettikleri planlarını 'Kıbrıslı Türkler için kaybedilmemesi gereken önemli bir fırsat' olarak yansıtması en hafif ifadeyle samimiyetsizliktir" açıklamasında bulundu. "Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafına tüm adanın “devleti ve temsilcisi”,  Kıbrıs Türk halkına ise  sözkonusu “devlette bir toplum” olarak muamele  etmesi, Kıbrıs sorununun özünü teşkil etmektedir" denilen açıklamada, "Bu haksız muameleden cesaret alan Kıbrıs Rum tarafının yegane amacı, sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” marifetiyle sorunu özünden uzaklaştırmak ve statükonun kendilerine sağladığı konfor alanını muhafaza etmektir. Kıbrıs Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” önerisi ile egemenliğini ülkemize yaymaya çalışması kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafı iki Devletin egemen eşitliği temelinde tasarlanacak farklı konulardaki işbirliğini ise desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı

Dışişleri Bakanlığı açılaması şöyle devam etti: "Bugün, adada, iki Devlet olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin mutlak egemenliğinde bulunan topraklar üzerinde tek yetkili Devlet olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Kapalı Maraş’a ilişkin açılımlar da mülkiyet hakkına mutlak saygı gösterilerek Hükümetimiz tarafından yapılmaktadır. Gerek GKRY’nin gerek Birleşmiş Milletlerin  bu ve buna benzer konulardaki tek muhatabı KKTC Devleti’dir. Topraklarımızın bir parçası olan Kapalı Maraş’taki egemenliğimizin devredilmesinin görüşmeye açık bir konu olmadığını da hatırlatmak isteriz."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı nisan ayı deniz suyu analizleri konusunda açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı nisan ayı deniz suyu analizleri konusunda açıklama yaptı
Sevenleri şokta Ata Tecimer hayatını kaybetti
Sevenleri şokta Ata Tecimer hayatını kaybetti
Kıb-Tek duyurdu... İptaline karar verilen “yakıt değişim değeri” için faturalarda indirim işlemlerine başlandı
Kıb-Tek duyurdu... İptaline karar verilen “yakıt değişim değeri” için faturalarda indirim işlemlerine başlandı
Cumhurbaşkanı Tatar, ara bölgede BM aracına yapılan saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Tatar, ara bölgede BM aracına yapılan saldırıyı kınadı
Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek
Sahte PCR!
Sahte PCR!
Mine Atlı 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması sonucunda tutuksuz yargılandı
Mine Atlı 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması sonucunda tutuksuz yargılandı
Lapta'da Elektrik Kesintisi Olacak!
Lapta'da Elektrik Kesintisi Olacak!
Başbakan Üstel Ankara yolcusu
Başbakan Üstel Ankara yolcusu
HP Genel Başkanı Özersay hükümetin kurulma süreci konusunda eleştirilerde bulundu
HP Genel Başkanı Özersay hükümetin kurulma süreci konusunda eleştirilerde bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim