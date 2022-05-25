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Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır. Alınacak kararlar Rum Yönetimi veya AB’nin onayına tabi değildir”

25 Mayıs 2022 Çarşamba 21:39
Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır. Alınacak kararlar Rum Yönetimi veya AB’nin onayına tabi değildir”

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan Kapalı Maraş’ta, uluslararası hukuk çerçevesinde alınan kararların, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin veya Avrupa Birliği’nin onayına tabi olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu’nun Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının hakları hilafına tüm dünyanın gözü önünde Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği tek yanlı ve gerginliği tırmandıran hareketlerine sessiz kalmasının ise kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden birinin, bir basın mensubunun Kapalı Maraş’taki gelişmelerle ilgili sorusuna cevaben, ‘Kapalı Maraş’ta bir sahilin daha açılması, yanlış yönde atılmış bir adım’ şeklinde verdiği cevabın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB eliyle kamuoyuna yanıltıcı bilgi vermeye yönelik siyasetinin bir parçası” olduğu belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bakanlığımız daha önce konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alınmadığını, yapılan çalışmanın halihazırda kullanıma açık olan bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına bir takım iyileştirme çalışmaları olduğunu belirtmişti.  Avrupa Birliği’nin, halka ait olan bir plajda, halkın denizi rahatça kullanabilmesi için yapılan bir düzenlemeyi dahi, Rum tarafının verdiği yanlış bilgilere dayanarak siyaset malzemesi yapması üzüntü vericidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olan Kapalı Maraş’ta, uluslararası hukuk çerçevesinde almakta olduğumuz kararlar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin veya Avrupa Birliği’nin onayına tabi değildir.

Öte yandan, AB Komisyonu’nun Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının hakları hilafına tüm dünyanın gözü önünde Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği tek yanlı ve gerginliği tırmandıran hareketlerine sessiz kalması ise kabul edilebilir değildir.”

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