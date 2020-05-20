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Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:26
Dışişleri Bakanlığı ile DAÜ arasında protokol imzalandı
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PROTOKOL, KAPALI MARAŞ ENVANTER ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BİNALARIN DEPREME DAYANIKLILIK DURUMLARINI ÖLÇMEYİ VE BİNA ENVANTERİ ÇIKARMAYI KAPSIYOR
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında,  Kapalı Maraş Envanter Çalışmalarıyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı. 
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokolün imza töreni,15 Mayıs Cuma günü Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşti. Protokole, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Demirel imza koydu. 

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Protokol, Bakanlığın sorumluluğunda yürütülen Kapalı Maraş Envanter Çalışmaları kapsamında, DAÜ Mühendislik Fakültesi tarafından Kapalı Maraş Bölgesi’nde bulunan tüm binaların depreme karşı dayanıklılık durumlarının ölçülmesini ile bina envanterinin çıkarılmasını kapsıyor. 
HER BİNA İÇİN KARNE OLUŞTURULACAK
Açıklamaya göre, kalibrasyonu yapılan bir puanlama sistemi ile belirlenen binalar, DAÜ Mühendislik Fakültesi tarafından GIS tabanlı işlenecek ve “yıkılmış”, “çok kötü”, “kötü”, “orta”, “iyi” ve “çok iyi” şeklinde değerlendirilecek. Yapılar için kat adeti, zamana bağlı hasar durumları (korozyon seviyesi), kısa kolon olup olmadığı, konsol çalışan elemanlar, yumuşak kat, zemin koşulları, topoğrafik durum, su akarlarına yakınlığı ve benzeri faktörler tespit edilerek, her bina için karne oluşturulacak. 
 

Son Güncelleme: 20.05.2020 16:37
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