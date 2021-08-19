Dışişleri Bakanlığı, Hollanda milletvekilinin KKTC ziyaretiyle ilgili açıklamalarından dolayı Rum yetkilileri kınadı

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması aynen şöyle:
“Hollanda Parlamentosu milletvekili Liane den Haan’ın ülkemizi ziyareti sırasında, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile biraraya gelmesi vesilesiyle Rum yetkililerin yaptıkları yakışıksız açıklamaları şiddetle kınıyoruz.
Rum yetkililerin bu açıklamaları, Kıbrıs Türk halkına yaşattıkları on bir yıllık mezalim ve tarihte iz bırakan kara lekelerini unutturma çabalarının yeni bir tezahürü olup, Kıbrıs Rum siyasi elitlerinin, Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören zihniyetini de ifşa etmektedir”.