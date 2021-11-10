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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta bir okulun duvarlarına yazılan ırkçı ve saldırgan sözleri kınadı

10 Kasım 2021 Çarşamba 19:30
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta bir okulun duvarlarına yazılan ırkçı ve saldırgan sözleri kınadı

“EYLEMİN FAİLLERİNİN EN KISA ZAMANDA BULUNUP CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Teknik Okulu’nun duvarlarına yazılan ırkçı ve saldırgan sözleri şiddetle kınadı.

 Bakanlık, duvarlardaki yazıların bir an evvel silinmesi ve  eylemin faillerinin en kısa zamanda bulunup cezalandırılmasını istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Teknik Okulu’nun duvarlarına “EOKA yeniden”, “Türkler dışarı”, “Kıbrıs Yunan toprağıdır” şeklinde ırkçı ve saldırgan sözlerin yazıldığının öğrenildiği bildirildi. 

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Açıklamada, Ada’nın iki halkından biri olan Kıbrıs Türk halkına karşı giderek artan tahammülsüzlüğün, Rum eğitim sisteminde, Rum gençlere tarihi gerçeklerin çarptırılarak öğretilmesi ve genç beyinlere düşmanlık tohumlarının ekilmesinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

“Rum liderliği bu eylemi gerçekleştiren çağ dışı zihniyetteki vandalları tespit edip, cezalandırmadığı sürece Güney’deki bu gibi eylemlerin son olmayacağı aşikardır” vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“HOŞGÖRÜSÜZLÜK GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR”

“Yüz yıllardır Ada’da varlığını sürdüren ve Ada’nın iki sahibinden biri olan Kıbrıs Türk halkının mevcudiyetine karşı Güney Kıbrıs’ta gösterilen hoşgörüsüzlüğün gün geçtikçe arttığı görülmektedir.

Kıbrıs Rum liderliğinin Ada’daki iki halk arasındaki ilişkileri zehirleyen süregelen açıklamalarının da bu yıkıcılığı körüklediği şüphe götürmez bir gerçektir.”

Söz konusu eylemin şiddetle kınandığı açıklamada, duvarlardaki yazıların bir an evvel silinmesi ve eylemin faillerinin en kısa zamanda bulunup cezalandırılması istendi.

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Son Güncelleme: 10.11.2021 22:33
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