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Dışişleri Bakanlığı: “GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlâl edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir”

19 Ekim 2021 Salı 19:30
Dışişleri Bakanlığı: “GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlâl edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir”

“KKTC, ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE MEŞRU HAK VE ÇIKARLARIMIZI MUHAFAZA ETME KARARLILIĞINI SÜRDÜRECEKTİR”

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır’ın bugün gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yaptıkları ortak açıklamada yer alan hususların Adadaki siyasi ve hukuki gerçekleri yansıtmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

“Kıbrıs Adası’nda biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) diğeri de GKRY olmak üzere iki ayrı Devlet bulunmaktadır. Bu iki Devletin yaptıkları açıklama ve aldıkları kararlar sadece kendilerini bağlamaktadır. Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok hükmündedir. Kıbrıs meselesine ilişkin konularda GKRY ve diğer tarafların muhatabının KKTC olduğunun bir kez daha altının çizilmesinde yarar görmekteyiz.

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Anılan ortak açıklama gerçekleri saptırmayı amaçlamaktadır. Her şeyden önce Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin bir eseridir. Rum tarafının ilk kışkırtıcı faaliyetinin Mısır ile imzaladığı tek yanlı deniz hudutlarının sınırlandırılması anlaşması olduğu da anımsanacaktır. Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlâl eden Rum tarafının siyasetine Mısır’ın destek vermesini kınamaktayız.

Kıbrıs Türk tarafı Temmuz 2019 tarihinde hidrokarbon kaynaklarının ortak yönetimine ilişkin kapsamlı ve yapıcı bir öneri yapmıştır. Bu önerimiz halen geçerlidir. Bölgede iş birliğinin yolunu açacak bir öneri de Anavatan Türkiye tarafından yapılmıştır. İlgili tarafları bir konferansta bir araya getirmeyi öngören bu öneriyi KKTC de desteklemektedir.

Ancak, GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlâl edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir. KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı muhafaza etme kararlılığını sürdürecektir.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Devletimizin belirlediği ruhsat alanlarında Kıbrıs Türk halkı adına çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine eşdeğer ve eş zamanlı adımlarla karşılık verilecektir.”

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Son Güncelleme: 19.10.2021 19:48
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