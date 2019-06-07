Dışişleri Bakanlığı: “Gelir anlaşması Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının gaspıdır”

Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs’ın Noble Enerji Şirketi ve ortaklarıyla yaptığı doğal gaz gelir anlaşmasının Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının gaspı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Afrodit yatağından çıkartılacak doğal gaza ilişkin bir “gelir anlaşmasının” GKRY’nin 18 yılda çıkartılması öngörülen gazdan 9 milyar dolar elde edilmesini öngördüğü hatırlatılarak, söz konusu anlaşmanın kabul edilmez olduğu vurgulandı.

“BU VİZYONDA KIBRIS TÜRK HALKININ EŞİT HAK VE ÇIKARLARINA YER YOKTUR”

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının Ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm iş birliği çağrılarını görmezden gelerek, tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesinin, 1960 Ortaklık Cumhuriyeti’ni işgal eden Rum yönetiminin, Ada’nın geleceğine ilişkin vizyonunun ne olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Bu vizyonda, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur ve Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hiç de hazır olmadığının en somut göstergesidir.

Hâl böyleyken, bu kabul edilemez adımlar Ada ve bölgedeki istikrar ve güvenliği de tehdit etmekte, tansiyonu tehlikeli bir şekilde artırmaktadır. Bu durumun sorumlusu tek yanlı faaliyetlerini sürdürmekte ısrar eden GKRY olduğu kadar, söz konusu faaliyetleri cesaretlendiren uluslararası toplum ve ilgili şirketlerin hakkaniyetten yoksun tutumlarıdır.

SONDAJ ÇALIŞMALARINA EN KISA ZAMANDA BAŞLAYACAĞIZ

GKRY, Ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tek yanlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve tarafımızla ortak haklarımıza ilişkin iş birliğinden kaçındığı sürece, KKTC olarak, TC ile birlikte, halkımızın eşit hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğimizi ve Türk Petrolleri’ni yetkilendirdiğimiz alanlarda sondaj çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.”