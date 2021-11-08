Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden duyuru

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenecek Resmi Geçit Töreni’ni takip etmek isteyen medya mensuplarının Enformasyon Dairesi’ne akredite olmaları gerekmektedir.



Medya mensuplarının görevlerini daha güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini teminen kişiye ve güne özel “Akreditasyon kartları” hazırlanacaktır.



Medya mensuplarının akreditasyon işlemlerini aşağıda belirtilen iletişim kanalı vasıtası ile en geç 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar yapmaları gerekmektedir.



Kartların dağıtımı tören alanında yapılmayacaktır. Anılan kartlar, 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 15.00’e kadar Enformasyon Dairesi sekreterliğinden kimlik belgelerini ibraz etmek suretiyle temin edilebilecektir."



KKTC Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)857-2020 sayılı kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Korona Virüs (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunludur."