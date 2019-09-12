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Dışişleri Bakanlığı, Akdoğan’da kiliseden çalınan TC Bayrağı ve Denktaş’ın fotoğrafıyla ilgili BM nezdinde girişim yaptı

Dışişleri Bakanlığı, Akdoğan’da kiliseden çalınan TC Bayrağı ve Denktaş’ın fotoğrafıyla ilgili BM nezdinde girişim yaptı

12 Eylül 2019 Perşembe 19:48
Dışişleri Bakanlığı, Akdoğan’da kiliseden çalınan TC Bayrağı ve Denktaş’ın fotoğrafıyla ilgili BM nezdinde girişim yaptı

SAVVAS KOULENDORU ALEYHİNE MAHKEMEDEN TUTUKLULUK EMRİ TEMİN EDİLDİ VE ARANAN ŞAHIS İLAN EDİLDİ

Dışişleri Bakanlığı, Akdoğan köyündeki bir kilisede Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında TC bayrağı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın  fotoğrafını çalan Kıbrıslı Rumun tespit edildiğini ve BM Barış Gücü nezdinde girişimde bulunulduğunu açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Savvas Koulendoru aleyhine mahkemeden tutukluluk emri temin edildiği ve  aranan şahıs ilan edildiği kaydedildi.
Bakanlık açıklaması şöyle: 
“Akdoğan köyünde bulunan Panagia Kilisesi’nde 8 Eylül Pazar günü 07.30’da kilisenin isim günü nedeniyle Kıbrıslı Rumlarca düzenlenen dini ayin sırasında Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda bulunan Türkiye Cumhuriyeti bayrağını ve okul koridorunda bulunan cam dolap içerisindeki Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafını sirkat eden şahsın Kıbrıslı Rum Savvas Koulendrou olduğu kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.

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Konuya ilişkin Bakanlığımız süratle Birleşmiş Milletler Barış Gücü nezdinde girişimde bulunmuş, sözkonusu şahsın sirkat etmiş olduğu TC bayrağının ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş fotoğrafının tarafımıza ivedilikle iade edilmesi talep edilmiştir.
Ayrıca 8 Eylül tarihinde saat 13.45’te Beyarmudu Kara kapısını GKRY’ne çıkış yaptığı tespit edilen Savvas Koulendoru aleyhine mahkemeden tutukluluk emri temin edilmiş ve aranan şahıs ilan edilmiştir.
BM Barış Gücü’ne GKRY nezdinde girişim başlatılması talebimiz de iletilmiştir.”
 

Son Güncelleme: 12.09.2019 22:51
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