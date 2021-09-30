Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez

Bakanlıkan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne on yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD’nin askeri alanda Rum tarafıyla ilişkilerine hız verdiğine işaret edildi.

ABD’nin yeni politikasının Rum tarafına askeri malzeme ihracatıyla sınırlı kalmadığı, ortak tatbikat düzenlemek ve askeri diğer faaliyetleri de içerdiğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, ABD’nin, GKRY’ne askeri avantaj sağlamasına yol açan son dönemdeki tutumunun Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerini daha da cesaretlendireceği kaydedildi.

Bölgede istikrarın sağlanmasını savunduğunu iddia eden ABD’nin, Rum tarafına müzahir bu yaklaşımının, tam aksine, adada ve bölgede gerginliğin tırmanmasından başka bir amaca hizmet etmediği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“GKRY’nin silahlanma ve askeri ittifakları artırma hedefi, bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımıza, Garantör ülke Türkiye ile birlikte sahip çıkmamızda ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır. ABD dâhil üçüncü tüm taraflardan GKRY’nin kışkırtıcı politikalarına destek verecek yaklaşımları terk etmelerini ve iki Devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını bekliyoruz”