banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Aklımız fikrimiz kurultayda…
Yerel yönetimler ve Muhaceret Dairesi’nde 2 personel pozitif
Muhaceret'te kısmi kapanma!
TC vatandaşlarının dikkatine!
TC vatandaşlarının dikkatine!
banner376

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldırdığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne askeri malzeme satmaya 1 yıl daha devam etme kararının kabul edilemez olduğunu açıkladı.

30 Eylül 2021 Perşembe 17:45
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez

Bakanlıkan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne on yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını geçen yıl kaldıran ABD’nin askeri alanda Rum tarafıyla ilişkilerine hız verdiğine işaret edildi.

ABD’nin yeni politikasının Rum tarafına askeri malzeme ihracatıyla sınırlı kalmadığı, ortak tatbikat düzenlemek ve askeri diğer faaliyetleri de içerdiğinin görüldüğü ifade edilen açıklamada, ABD’nin, GKRY’ne askeri avantaj sağlamasına yol açan son dönemdeki tutumunun Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerini daha da cesaretlendireceği kaydedildi.

banner341
Bölgede istikrarın sağlanmasını savunduğunu iddia eden ABD’nin, Rum tarafına müzahir bu yaklaşımının, tam aksine, adada ve bölgede gerginliğin tırmanmasından başka bir amaca hizmet etmediği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

“GKRY’nin silahlanma ve askeri ittifakları artırma hedefi, bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımıza, Garantör ülke Türkiye ile birlikte sahip çıkmamızda ne kadar haklı olduğumuzu kanıtlamaktadır. ABD dâhil üçüncü tüm taraflardan GKRY’nin kışkırtıcı politikalarına destek verecek yaklaşımları terk etmelerini ve iki Devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını bekliyoruz”

banner360
Son Güncelleme: 30.09.2021 18:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvancılık Dairesi, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandırayla işaretlendirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı
Hayvancılık Dairesi, denize bırakılan her türlü uzatma ağı ve baragadilerin gündüz flamalı, gece ise ışıklı şamandırayla işaretlendirilmesinin zorunlu olduğunu hatırlattı
Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli atıldı
Kormacit Dayanışma Merkezi’nin temeli atıldı
AÖF'ün giriş sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
AÖF'ün giriş sınavsız ikinci üniversite kayıtları devam ediyor
Aşıkoğlu: “Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’tan elektrik santrallerini kapatma takvimi istemesi adadaki enerji üretimine yeni bir boyut getirdi”
Aşıkoğlu: “Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’tan elektrik santrallerini kapatma takvimi istemesi adadaki enerji üretimine yeni bir boyut getirdi”
Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini söyledi
Zaroğlu, nisaba destek vermeyeceğini söyledi
Ekonomik Örgütler Platformu: Serbest bölge çalışması ilgili tarafların katılımıyla yapılmalı
Ekonomik Örgütler Platformu: Serbest bölge çalışması ilgili tarafların katılımıyla yapılmalı
ADAPASS Sistemi KVKK Yasası’na aykırıdır
ADAPASS Sistemi KVKK Yasası’na aykırıdır
Siyasi parti temsilcileri Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı sonrası basına konuştu
Siyasi parti temsilcileri Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı sonrası basına konuştu
Tatar: “İki taraflı komitelerin çalışmasını yoğunlaştırmak için BM’nin desteğini talep ettik”
Tatar: “İki taraflı komitelerin çalışmasını yoğunlaştırmak için BM’nin desteğini talep ettik”
TAK Müdürü Gürdallı Özkıraç’ın eleştirilere yanıt verdi
TAK Müdürü Gürdallı Özkıraç’ın eleştirilere yanıt verdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim