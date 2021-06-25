Dışişleri Bakanlığı: “AB, KKTC’nin meşru hak ve çıkarlarını yok sayan tavrını bir kez daha ortaya koymuştur”

“AB’Yİ ADALETSİZ VE YANLI TUTUMUNA SON VERMEYE VE TARAFSIZ BİR SİYASET İZLEMEYE DAVET EDİYORUZ”

Dışişleri Bakanlığı, Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nin Sonuç Bildirisi’nde yer alan ve Kıbrıs’ı ilgilendiren kararları eleştirerek, “Bu kararlarla AB, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hak ve çıkarlarını yok sayan bilinen tavrını bir kez daha ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Halkını doğrudan ilgilendiren bu kararlarda adının dahi anılmamasının, AB’nin Kıbrıs Türk Halkının varlığını yok saydığı anlamına geldiği belirtilerek, AB’nin “talihsiz ve gerçeklerden uzak” siyaseti kınandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“AB, yarım asrı aşkın bir süredir devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan federasyon temelli çözüm modelindeki ısrarcı tutumuyla Kıbrıs Türk halkının iradesini hiçe saymaktadır. Kıbrıs Türk tarafının, 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde, Cenevre’de gerçekleşen 5+BM gayri resmi toplantısında önerdiği iki Devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü temelinde bir çözüme ulaşılması yönündeki kararlılığı devam edecektir. AB’nin halihazırda geçerliliğini yitirmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarının arkasına saklanması, Ada’da iki tarafın gerçekçi ve kalıcı bir işbirliği anlaşmasına varmalarını engellemekten başka bir amaca hizmet etmemektedir.

Statükonun simgesi haline gelen kapalı Maraş’taki yetki ve sorumluluk Devletimiz ve kurumlarına aittir. Kapalı Maraş’a ilişkin kararlarımız mülkiyet hakkı iddialarına saygı ve uluslararası hukuk çerçevesinde alınmaktadır.

Geçmiş tüm müzakere süreçlerini akamete uğratmasına karşın, AB, Kıbrıs Rum tarafını her fırsatta ödüllendirmekten geri kalmamaktadır. AB’yi adaletsiz ve yanlı tutumuna son vermeye ve tarafsız bir siyaset izlemeye davet ediyoruz. KKTC Devleti’nin, Kıbrıs Türkü’nün meşru hak ve çıkarlarını koruma yönündeki kararlılığını Anavatan Türkiye ile birlikte sürdüreceğini bir kez daha vurgularız.”