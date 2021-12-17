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Dışişleri Bakanlığı: “AB, Kıbrıs Rum tarafının yönlendirmesiyle hareket etmeyi tercih ediyor”

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi’nin Genişleme Kararları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliğinde bulunan kapalı Maraş’a yapılan atıflar ve Türkiye’ye yapılan çağrıların, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Rum tarafının yönlendirmesi ile hareket etmeyi tercih ettiğinin bir göstergesi olduğuna işaret etti. 

17 Aralık 2021 Cuma 20:00
Dışişleri Bakanlığı: “AB, Kıbrıs Rum tarafının yönlendirmesiyle hareket etmeyi tercih ediyor”

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, “üyelik dayanışması” kisvesi altında yalnızca bir tarafa açıkça destek vererek, adadaki diğer tarafın varlığını ve egemenliğini görmezden gelen yaklaşıma sahip Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkından gün geçtikçe daha da uzaklaştığına dikkat çekti. 
2004 yılından bu yana Kıbrıs Türk tarafına verdiği hiç bir sözü yerine getirmeyen Avrupa Birliği’nin, Kıbrıs Türk halkı nezdinde uğradığı güven erozyonunun gün geçtikçe arttığına işaret eden Dışişleri Bakanlığı, şunları kaydetti:
“AB Genel İşler Konseyi toplantısında kabul edilen Genişleme Kararlarında, Rum tarafını memnun etmek için kabul edilemez ifadeler kullanılmıştır. Kararlarda Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki hakları görmezden gelinmektedir. Avrupa Birliği üyelerinin bazılarının Rum tarafının üyeliğini kötüye kullanmasına izin vermeleri manidardır.

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Mevcut gerçekler hilafına modası geçmiş çözüm modellerini Kıbrıs Türk tarafına empoze etmeye çalışan Avrupa Birliği, Kıbrıs konusunda tarafsız bir aktör olamayacağı yönündeki endişelerimizde haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır.”
 

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Son Güncelleme: 17.12.2021 23:09
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