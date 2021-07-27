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Dışişleri Bakanlığı: “AB, Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve atılan adımların KKTC devleti ve hükümeti tarafından atılmakta olduğunu artık idrak etmeli”

27 Temmuz 2021 Salı 19:45
Dışişleri Bakanlığı: “AB, Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve atılan adımların KKTC devleti ve hükümeti tarafından atılmakta olduğunu artık idrak etmeli”

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AB’NİN MARAŞ AÇIKLAMASINI DEĞERLENDİRDİ

 “YANLI BİR AÇIKLAMA”

“AB, KAPALI MARAŞ’IN KKTC TOPRAĞI OLDUĞUNU VE ATILAN ADIMLARIN KKTC DEVLETİ VE HÜKÜMETİ TARAFINDAN ATILMAKTA OLDUĞUNU ARTIK İDRAK ETMELİ”

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyon Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Avrupa Birliği adına kapalı Maraş hakkında bugün yaptığı açıklamayı değerlendirerek, “Her zamanki gibi, yanlı bir açıklama yapılmıştır” dedi.

Bakanlık açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkının ve devletinin varlığını yok sayan Avrupa Birliği’nin, kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağı olduğunu ve kapalı Maraş’ta atılan adımların KKTC devleti ve hükümeti tarafından atılmakta olduğunu artık idrak etmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

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KKTC’nin adada bir anlaşmaya varılmasına fırsat tanımak maksadıyla kapalı Maraş ile ilgili hiçbir adım atmadığı anımsatılan açıklamada, “Müzakere masasında harcanan 50 yılı aşkın süre içinde ortaya çıkan tüm anlaşma fırsatlarının Rum tarafınca hunharca reddedilmesi, adada statükonun sembolü haline gelen kapalı Maraş’a ilişkin adım atılmasını zorunlu kılmıştır.” denildi.

Bugüne kadar kapalı Maraş’ı da içeren tüm anlaşma planları ile güven yaratıcı önlemlerin Rum tarafınca topyekûn reddedildiği belirtilen açıklamada, yıllardan bu yana statükonun sembolü haline gelen kapalı Maraş’ta Kıbrıs Türk tarafının uluslararası hukuk çerçevesinde ve özel mülkiyet hakkını gözeterek atmakta olduğu adımların Rum halkı arasında da memnuniyet yarattığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“KKTC tarafından yapılan açılımların amacının başta Avrupa Birliği tarafından saptırılması, AB’nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir.  Rumların tek amacı Kıbrıs Türklerini ilelebet müzakere masasına hapsetmek ve anlaşmazlığın yarattığı statükonun vermiş olduğu rahatlık ile yoluna devam etmektir.  Kıbrıs Türk halkı üzerinde var olan haksız izolasyonun sona ermesi için bugüne kadar vermiş olduğu sözleri tutmamış olan Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk halkının ekonomik olarak kalkınmasına imkan tanıyabilecek her türlü girişimin önüne set çekmeye çalışmaktadır.

Avrupa Birliği bir yandan adada bir anlaşmaya varılmasını istediğini iddia ederken, diğer yandan da adadaki bir tarafın varlığını yok sayarak diğerini yücelten, tek kelimeyle, adaletsiz bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşım, Rumların uzlaşmaz tavrının yegane kaynağıdır.  

KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasının adada bir anlaşmaya varılması için elzem olduğu gerçeği AB tarafından er ya da geç idrak edilecektir.”

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Son Güncelleme: 27.07.2021 20:09
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