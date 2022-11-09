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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kıbrıs Türk halkı Atatürk’ün hedef ve ilkelerini rehber edinmeye devam ediyor” dedi.

09 Kasım 2022 Çarşamba 10:45
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun Atatürk’ü Anma Günü mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu’nun mesajı şöyle:

“Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk milletinin değil, bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış; onun liderliğinde zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı dünyadaki birçok ulus için de yol gösterici olmuştur. 

Atatürk’ün, muasır medeniyetler seviyesine çıkmasını hedeflediği Ana vatanımız Türkiye, güçlü siyaseti ve iradesi ile uluslararası alanda barış, kardeşlik, insanlık ve kalkınma alanlarında geçmişte olduğu gibi bugün de örnek olmaktadır. Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı da yaşam biçimi olarak belirlediği Atatürk’ün hedef ve ilkelerini rehber edinmeye devam etmektedir.

Bedenen aramızdan ayrılışının 84’üncü yılında  büyük önder Atatürk’ü ve onun şahsında silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını sevgi, saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum.”

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