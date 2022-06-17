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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı

17 Haziran 2022 Cuma 21:30
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu zatürre teşhisiyle tedavi altına alındı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, bazı şikayetlerle başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, pnömoni (zatürre) teşhisiyle tedavi altına alındığı açıklandı.

YDÜ Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, halsizlik, öksürük, dizlerde güçsüzlük ve baygınlık hissi şikayetleri ile hastane acil servisine başvuran Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na ilk kontrolleri acil servis uzmanı Dr. Berkay Mevlanaoğlu tarafından yapıldı.

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Bakan Ertuğruloğlu’nun, Nöroloji Uzmanı Dr. Neslihan Behrem Gayır tarafından nörolojik açıdan sağlıklı bulunarak Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisine yönlendirildiği kaydedilen açıklamaya göre, Prof. Dr. Kaya Süer liderliğindeki ekip tarafından kontrolleri yapılan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun sol akciğer alt lobunda dinleme bulguları saptandı ve halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni teşhisi konuldu.

Tedavisine başlanan Bakan Ertuğruloğlu’nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Ertuğruloğlu’nun hastanedeki tedavisinin üç gün süreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun tedavisine vakit kaybetmeden başlanıldığını söyleyen Yenen, “Üç günlük tedavinin ardından, taburcu etmeyi planladığımız Sayın bakanımızın tedavisi, sonrasında evde devam edecek” dedi

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Son Güncelleme: 18.06.2022 10:26
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