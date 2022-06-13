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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Görüştü

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:15
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu:

- "2017'de itibaren artık yeni sayfa açılmıştır, bu Ada'da iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası hak sahibi iki devlet gerçeği vardır"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

- "Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Müzakerelerin iki eşit egemen devlet arasında başlatılması gerekiyor."

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuğlu ile görüştü.

Ertuğruloğlu'nu makamında ziyaret eden ve ilk olarak onunla baş başa görüşen Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer eşlik etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşa, küresel gıda krizine işaret ederek, girişimci ve insani dış politika çerçevesinde Türkiye ve KKTC'nin haklarını savunduklarını ifade etti.

Tüm yoğunluklarına rağmen KKTC ve Kıbrıs Türk halkını ihmal etmelerinin mümkün olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, KKTC'de yeni hükümetin kurulmasının ardından bu ziyareti yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "(Kıbrıs'ta) Müzakere süreciyle ilgili tutumumuz bellidir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York'ta da görüştük, her platformda söylüyoruz, bizim pozisyonumuz açık net. (Kıbrıs'ta) Artık iki devletli bir çözüm olması gerekiyor. Müzakerelerin iki eşit egemen devlet arasında başlatılması gerekiyor. Bu pozisyonumuzu hem KKTC hem de Türkiye olarak her platformda anlatıyoruz. Sadece BM Genel Sekreterine değil, ilgi duyan ülkelere ve Avrupa Birliğine (AB) de anlatıyoruz." dedi.

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Ziyaret kapsamında Türkiye ile KKTC'nin diplomatik ve siyasi alanda atabileceği adımları da değerlendireceklerini kaydeden Çavuşoğlu, özellikle KKTC'nin haklı davasını uluslararası topluma anlatma noktasında birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, "KKTC ve Dışişleri Bakanlığımızın hazırladığı notları da ziyaretlerimde tüm muhataplarıma iletiyorum. Rum tarafı ve Yunanistan'ın, Kıbrıs sorunun saki 1974'te başlamış gibi bir propagandası var. Buna karşı sorunun 1955'lerde başladığını, 1960 ve sonrasında neler olduğunu anlatan haklı davamızı, her yerde vurguluyoruz. KKTC'nin uluslararası platformda görünürlüğünü ve statüsünü artırmak için de yoğun çaba sarf ediyoruz. KKTC'nin uygun gördüğü ülkeler nezdinde, yeni temsilcilikler açılması için temaslarımızı yoğunlaştırdık." diye konuştu.

KKTC'nin İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda statülerinin de olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsünü elde etmek için başvurduğunu, bu başvurunun yıl sonunda Özbekistan'daki toplantıda ele alınacağını ve bunun hazırlıklarını yürüttüklerini dile getirdi.

- "Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır"

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, dünyaya barış ve diplomasi dersi veren Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Ulusal olan Kıbrıs davasını savunmaya devam ettiklerini kaydeden Ertuğruloğlu, "Artık Kıbrıs'ta yeni bir sayfa açılmıştır. Neredeyse 60 yıl devam eden ve 'toplumlararası görüşmeler' diye isimlendirilen müzakere süreci, 2017'de Crans Montana'da çökmüştür. 2017'den itibaren artık yeni sayfa açılmıştır, bu Ada'da iki ayrı egemen eşit devlet ve eşit uluslararası hak sahibi iki devlet gerçeği vardır. Bunca yıldır görmezden gelinen ama her zaman için var olan bir realite, artık inkar edilmeyen bir realite olarak ön saflara çıkmıştır." dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta müzakerelerin ise ancak iki egemen eşit devletin varlığı temelinde, iyi komşuluk ilişkileriyle geleceği şekillendirmeye yönelik olarak başlayabileceğini söyledi.

"Kıbrıs konusunda top uluslararası camianın sahasındadır." diyen Ertuğruloğlu, 60 yıldır Kıbrıs Türklerine karşı yapılan haksızlığın sürdürülmesi halinde Kıbrıs'ta müzakere ve anlaşmanın olmayacağının da altını çizdi.

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Son Güncelleme: 13.06.2022 12:20
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