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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti

19 Aralık 2022 Pazartesi 16:34
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyuran TAK, 49’uncu yaşını kutlamaya hazırlanıyor

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Bakan Ertuğruloğlu: “TAK başarılı bir yıl geçirdi”

TAK Müdürü Gürdallı: “Dezenformasyon çağında, doğru bilgiye ve doğru habere ulaşmak için TAK’a büyük ihtiyaç var”

Lefkoşa, 19 Aralık 22 (TAK): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’ın devlet adına çok önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkünün sesini dünyaya duyuran Türk Ajansı Kıbrıs, 21 Aralık’ta 49’uncu yaşını kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti. Kabulde TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile Yönetim Kurulu üyeleri Züleyha Karaman, Alihan Pehlivan, Güven Bengihan ve Meltem Sonay yer aldı.

-Ertuğruloğlu: “TAK devlet adına çok önemli bir kurum.  Başarılı bir yıl geçirdiği görüşündeyim”

Bakan Ertuğruloğlu konuşmasına TAK’ın yıldönümünü kutlayarak başladı. Ajansın gelecek yıl 50’nci yaşına basacağına işaret eden Ertuğruloğlu, TAK’ın devlet kuruluşu olmasının yüklediği sorumluluklar olduğunu da vurguladı.  Ertuğruloğlu, her kurumda olduğu gibi TAK’ta da kişisel görüşlerin haberlere yansımaması gerektiğini, resmi çerçevede hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

 “BRT ve TAK’ın önemli işlevinin bugün de devam ettiğini ifade eden Ertuğruloğlu, özel ajans ve basın kuruluşlarının çok seslilik adına önemli olsa da devletin haber ajansı ve televizyonuna sahip olmamasının, özellikle de KKTC gibi bir devlet adına düşünülemez olduğunu vurguladı.

Konuşmasında tarafsız yayıncılık kavramına da değinen Ertuğruloğlu, “Devletin haber ajansı taraftır. Devletten yana taraftır. Bu hükümetten yana taraf olması anlamına gelmez. Hükümetten yana değil ama devletten yana taraftır” diyerek, bunun tek bir siyasi görüşün yansıtılması değil, devletin çizgisinin yansıtılması manasına geldiğini dile getirdi.

Ajans bülteninde dünyadan haberlerin verilmesinin önemini de vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, “Protokol haberciliğinden vazgeçilmesi gerekir” dedi.

TAK’ın başarılı bir sene geçirdiğini kaydeden Ertuğruloğlu, Türkiye’de TAK Müdürü Gürdallı ile birlikte dezenformasyon ve manüpilasyon konulu bir toplantıya katıldıklarını, orada Kıbrıs Türkünün yaşadıklarından katılımcıların bilgisinin olmamasının nedeninin dezenformasyon ve manüpilasyon olduğunu anlattığını kaydetti.

TAK’ın 50’nci yılının çok daha güzel şekilde kutlanması temennisini dile getiren Ertuğruloğlu, TAK’ın devletin çok önemli bir kurumu olduğunu ancak siyasetin yanlış bakış açıları nedeniyle ihmal edilmiş olduğunu da sözlerine ekledi.

-Gürdallı: “Yönetim Kurulu ve çalışanlarla birlikte TAK’ı daha iyi noktalara ulaştırmak için çaba harcıyoruz”

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, kabulde yaptığı konuşmada, TAK’ın yarım asra yakın süredir Kıbrıs Türkünün sesini duyurduğuna işaret etti.

TAK Yönetim Kurulu ve TAK çalışanları ile birlikte ajansın daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Gürdallı, Ajansı öncelikli bir yere koydukları için TAK Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlara da teşekkür etti.

TAK Müdürü Gürdallı son dönemde İngilizce haber servis etmeye başlayan TAK’ın uluslararası anlamda da referans noktası haline gelmesini hedeflediklerini vurguladı.

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