Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu İstanbul’a gitti

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda yarın başlayacak. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar, 20 Ağustos’a kadar sürecek.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dünyanın önde gelen fuarları arasında yer alan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın konuk heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.