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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın Antalya’ya gidiyor

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:45
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Diplomasi Forumu’na katılmak üzere yarın Antalya’ya gidiyor
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar - Innovative Diplomacy: New Era, New Approaches" temasıyla gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla yarın Antalya’ya gidiyor.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve TC Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 18-20 Haziran tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar - Innovative Diplomacy: New Era, New Approaches" temasıyla gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak amacıyla yarın Ada’dan ayrılıyor.

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Son Güncelleme: 16.06.2021 17:38
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