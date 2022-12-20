Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: “Devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak en büyük vazifemizdir”

Ertuğruloğlu, “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Şehitlerimizin emaneti, egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak en büyük vazifemizdir” vurgusu yaptı.

“21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle mesaj yayımlayan Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak hedefiyle, Türklerin imhasını öngören Akritas Planı doğrultusunda Rum terör örgütü EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik 21 Aralık 1963’te başlatılan planlı ve vahşi saldırıların üzerinden 59 yıl geçtiğini ifade etti.

-“Kıbrıs Türklerinin vahşet dolu yılları 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sayesinde sona erdi”

Tarihe Kanlı Noel olarak geçen ve soykırım hareketine dönüşen Akritas planının uygulanması sonucunda, 30 bin Kıbrıs Türkü’nün yaşadığı 103 köyü terk etmek zorunda kaldığını, Ada’nın yüzde 3’lük kısmına sığındığını hatırlatan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türklerinin 11 yıl süren vahşet dolu yıllarının, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı sayesinde sona erdiğini vurguladı.

“Bugün, bayrağımızın dalgalandığı egemen devletimizin topraklarında, Anavatanımız Türkiye’nin garantörlüğünde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvencesinde özgürce yaşıyoruz” diyen Ertuğruloğlu, “Şehitlerimizin emaneti, egemenliğimizin ve özgürlüğümüzün güvencesi olan devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmak en büyük vazifemizdir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi uğruna canlarını korkusuzca feda eden, bu günlere kavuşmasına vesile olan, başta Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere, aziz şehitleri rahmetle yad eden Tahsin Ertuğruloğlu, gazileri minnetle selamladı.