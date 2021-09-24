Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüşerek, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezini (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) anlattı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüşerek, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezini (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) anlattı.