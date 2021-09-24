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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

24 Eylül 2021 Cuma 09:30
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüşerek, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezini (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) anlattı.

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Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıs konusuna dair pozisyonlarını aktardı.

 

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Son Güncelleme: 24.09.2021 10:07
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