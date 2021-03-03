Disi Halkın Partisi’ni ziyaret etti

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre görüşmede, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a, Genel Sekreter Gülşah Sanver Manavoğlu ve Girne Milletvekili Erek Çağatay eşlik etti.

Görüşmede özellikle gayri resmi beşli toplantı öncesinde Kıbrıs sorununun çözümü konusunda iki partinin görüşleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca güven yaratıcı önlemler konularına da değinildi, karşılıklı olarak beklentiler dile getirildi.





