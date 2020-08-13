banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1118
ALTIN
456.165
DOLAR
7.3150
STERLİN
9.6430
EURO
8.6645
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Torpil ve partizanlık out; söz...
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Bari polisi madara etmeseydiniz!
Bari polisi madara etmeseydiniz!
banner355

Diş Tabipleri Odası Diş Hekimliği Servisinin Yarın Özel Bir Fakültenin Kliniklerine Ait Binaya Taşınacak Olmasını Eleştirdi

“BU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

13 Ağustos 2020 Perşembe 13:34
Diş Tabipleri Odası Diş Hekimliği Servisinin Yarın Özel Bir Fakültenin Kliniklerine Ait Binaya Taşınacak Olmasını Eleştirdi
banner337
banner351

“BU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Lefkoşa, 13 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Ahmet Özant, Sağlık Bakanlığı kararıyla Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezinde bulunan Diş Hekimliği servisinin yarın özel bir fakültenin kliniklerine ait binaya taşınacak olmasını eleştirdi ve bunun kabul edilebilir olmadığını savundu.

Servisin taşınmasının büyük aksaklıklara yol açacağı uyarısında bulunan Özant, “Devletin, hiçbir ücret talep etmeyen Özel Sağlık Kurumlarına ait kliniklerinde bu hizmeti vermeyi kabul etmesi, hele de hiçbir protokol yapılmadan bunun gerçekleşmesi çok ciddi kaygılara neden olmakla beraber yasalara aykırıdır ve ciddi devlet yönetimi anlayışına da ters düşmektedir” dedi.

“BEKLENEN İKİNCİ DALGAYA HAZIR OLAMADIK”

banner341
Salgın başladığı zamanlarda kapanma ve izole olma adımını çok iyi uygulayan  hükümetin, devamında atılması gereken doğru adımları atmadığını ve iyi organize olamadığını ileri süren Özant, “Beklenen ikinci dalgaya hazır olamadık” ifadesini kullandı.

Bu süreçte gerekli cihazların ve yatak sayısının artırılması  gerektiğini,  Sağlık Bakanlığı’nın ise, yeterli solunum cihazı ve yatak  olduğunu,  bu amaçla ayaktan tanı merkezinin üst katında bulunan odaların alt yapılarının hazır olduğunu  ve gerektiğinde cihazların bağlanıp kullanılabileceğini ifade ettiğini hatırlatan Özant, hükümete yönelik iddialarını ve sorularını şöyle aktardı:

“Peki soruyoruz, Ayaktan tanı merkezinin üst katı Covid-19 hastaları için aylar öncesinden düzenlenirken alt katta hizmet veren servisler ne olacaktı hiç düşünmediniz mi? Geçen bu kadar zamanda nasıl çözümler planladınız? Oradaki servisler nereye gidecek ? Maalesef hiç bir hazırlık yapılmadı. Şimdi Hastanedeki Covid servislerinin yatakları dolunca Ayaktan Tanı merkezinin tamamının kullanımı akla geldi. Bu nedenle alt kattaki servislerin taşınması ve binanın tamamının Covid-19 koğuşu olması kararlaştırıldı. Alelacele kararlarla yine panik halinde çareler düşünülüyor. Peki, çok fonksiyonel olan ve planlı bir şekilde yapılıp hizmet veren Ayaktan Tanı Merkezindeki, Kolonoskobi, gastroskobi, Emzirme polikliniği, odyometri, göğüs hastalıkları, Kalp cerrahisi, Efor testi ünitesi, Echo, uyku laboratuvarı ve Diş Hekimliği ve Çene Cerrahisi operasyonlarının yapıldığı polikliniklerin durumu ne olacak?”.

KKTC’nin ekonomik gücünün yeterli olduğu açıklamalarına  rağmen bir Pandemi Hastanesinin inşa edilmediğini söyleyen Özant, ülkenin yeni bir hastaneye ihtiyacı olduğunun  herkes tarafından bilindiğine dikkat çekti ve yeni hastane bitmiş olsaydı, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin büyük bir kısmının Covid-19 Koğuşu veya tamamını Pandemi Hastanesi olarak kullanılabileceğini ifade etti.

(ÖZ/HA)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: “özgürgün’ün İstifası Meclis Tarafından Kabul Edilmeli”
İzcan: “özgürgün’ün İstifası Meclis Tarafından Kabul Edilmeli”
Seçim Haberleri… Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti
Seçim Haberleri… Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti
Ydp Genel Sekreteri Zaroğlu’ndan Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Ydp Genel Sekreteri Zaroğlu’ndan Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Bakan Oğuz Harup Fiyatının 3 Tl’nin Üzerinde Seyretmesinin Beklendiğini Kaydetti
Bakan Oğuz Harup Fiyatının 3 Tl’nin Üzerinde Seyretmesinin Beklendiğini Kaydetti
Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan Devraldı
Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan Devraldı
Cumhurbaşkanı Akıncı Strazburg Temsilcisi Soylu’yu Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Strazburg Temsilcisi Soylu’yu Kabul Etti
Hak-sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama
Hak-sen’den Sigortalardaki Uyarı Greviyle İlgili Açıklama
Tabipler Birliği Ve Eczacılar Birliği Yeterli Grip Ve Zatürre Aşısı Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların Başlatılmasını İstedi
Tabipler Birliği Ve Eczacılar Birliği Yeterli Grip Ve Zatürre Aşısı Sağlanması İçin Gerekli Çalışmaların Başlatılmasını İstedi
Davulcu: “doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Endişe Verici Boyuta Ulaştı”
Davulcu: “doğu Akdeniz'deki Gelişmeler Endişe Verici Boyuta Ulaştı”
Özyiğit: “Meclis, Özgürgün’ün istifasını en erken zamanda onaylamalı”
Özyiğit: “Meclis, Özgürgün’ün istifasını en erken zamanda onaylamalı”

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim