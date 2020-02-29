Dış Basın Birliği’nden Mesaj…

“TEMENNİMİZ, YARALARIN BİR AN ÖNCE SARILMASIDIR. GEREK HÜKÜMETİMİZİN GEREK İSE TOPLUMUMUZUN BU KONUDA GEREKLİ OLAN DUYARLILIĞI GÖSTERECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR”

Lefkoşa, 29 Şubat 20 : Dış Basın Birliği (DBB), dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen yangının yürekleri burktuğunu bildirdi.



DBB’den yayınlanan mesajda, hastane görevlileri, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin daha büyük bir felaket olmaması adına gösterdiği çabaların takdire değer olduğuna vurgu yapıldı.Mesajda “Yangın sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Temennimiz, yaraların bir an önce sarılmasıdır. Gerek hükümetimizin gerek ise toplumumuzun bu konuda gerekli olan duyarlılığı göstereceğine olan inancımız tamdır. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.(RU/HA)