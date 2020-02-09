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Dış Basın Birliği Başkanlığı’na Yeniden Kıraç Seçildi

9 Şubat 20 : Dış Basın Birliği  (DBB) Başkanlığı’na yeniden Tahir Olcay Kıraç seçildi.

Dış Basın Birliği Başkanlığı’na Yeniden Kıraç Seçildi

9 Şubat 20 : Dış Basın Birliği  (DBB) Başkanlığı’na yeniden Tahir Olcay Kıraç seçildi.

09 Şubat 2020 Pazar 10:31
Dış Basın Birliği Başkanlığı’na Yeniden Kıraç Seçildi

9 Şubat 20 : Dış Basın Birliği  (DBB) Başkanlığı’na yeniden Tahir Olcay Kıraç seçildi.

Dış Basın Birliği Olağan Genel Kurulu, Birlik Lokali’nde gerçekleştirildi.

DBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Divan Başkanlığı’nı Akay Cemal’ın yaptığı Genel Kurulda faaliyet raporu ve mali rapor okunarak oybirliği ile onaylandı.

Yapılan organ seçimlerinde T. Olcay Kıraç, yeniden Başkanlığa seçildi.

Kıraç, yaptığı konuşmada, 2019'un DBB açısından geçmiş yıllara göre sakin geçtiğini ancak lokal içerisinde daha çok faaliyet gösterecek birtakım yatırımlar yapıldığını kaydetti.

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Kıraç, "Bu senenin, daha aktif, görünür ve çok bir araya geldiğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

T. Olcay Kıraç’ın Başkan olduğu Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu, şu isimlerden oluştu:

“İkinci Başkan Ali Ruhluel; Genel Sekreter Burhan Canbaz;  Dış İlişkiler Sekreteri Selim Sayarı;

Örgütlenme Sekreteri Emine Sivri Karahan;  Mali Sekreter Mustafa Fidan ve Eğitim Sekreteri Taner Gönül.”

(ÖZ/HA)

 

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