banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1061
ALTIN
477.157
DOLAR
7.2075
STERLİN
9.6748
EURO
8.4903
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz gerekir”
“Doğru bulmadığımız şeyi Türkiye’ye söylememiz...
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Kapalı Maraş düğümü çözülüyor
Yalana bağımlı
Yalana bağımlı
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
Kamyon yazıları ile siyaseti anlatmak
banner355
Flaş Haber
Yat soyguncuları yakalandı
Kapat

Diş Hekimliği’nin Nalbantoğlu dışına taşınmasına tepki

09 Ağustos 2020 Pazar 16:47
Diş Hekimliği’nin Nalbantoğlu dışına taşınmasına tepki
banner337
banner351

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN ÖRGÜTLERİMİZLE KONSENSÜS SAĞLAMADAN YAPACAĞI DÜZENLEMELERE UYULMAYACAĞINI, ÇALIŞANLARIN VE ÖRGÜTLERİN GÖRÜŞÜ ALINMADAN OLDUBİTTİLERİN KABUL EDİLEMEYECEĞİNİ BELİRTİRİZ”

Sağlıkta örgütlü 5 sivil toplum örgütü; yıllardır kamu sağlık merkezlerine hükümetler tarafından yeterli yatırımların yapılmadığını ve hastanelerin olması gereken standartlara kavuşturulmadığını belirtti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Diş Tabipleri Odası, Tabipler Odası, Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, tüm dünyada görülen Covid-19 salgınının, kamusal sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Pandeminin uzun süreli olacağının ön görülerek, çeşitli ülkelerde sadece Covid hastalarının tedavisine yönelik ayrı merkezler oluşturulduğuna dikkat çekilen açıklamada, KKTC’de ise sağlık alanında yeterli hazırlıklar yapılmadan Endoskopi Ünitesi, Kardiyoloji Polikliniği, Dermatoloji hizmetleri, Diş Hekimliği Kliniği, Göğüs Hastalıkları Servisi, Uyku Laboratuvarı ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nin hizmet verdiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı Merkezi’nin “pandemi merkezine” dönüştürülmeye çalışıldığı belirtildi.

Covid-19 hastalarının takip ve tedavisi için ayrı bir hastane yapmak yerine çok fazla fonksiyonu olan Ayaktan Tanı Merkezi’nin kapatılıp pandemi merkezine dönüştürmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, son günlerde Diş Hekimliği Kliniği’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin dışına çıkarılması konusunun sendika ve birliklerin bilgisine geldiği kaydedildi.

banner341
Ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Unutulmamalıdır ki, özellikle uzak bölgelerden gelen ve aynı gün içerisinde birden fazla bölümde muayene randevusu olan hastalarımızın Diş Hekimliği hizmeti almasında sıkıntılar yaşanacaktır.

Lefkoşa Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Diş Hekimliği Kliniği’nde diş sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili temel hizmetlerin yanı sıra yatan hastalar için konsültasyonlar, genel anestezili müdahaleler, çene cerrahisi gibi sadece multi-disipliner merkezlerde verilebilecek hizmetler de yürütülmektedir. Bu hastalarımızın tedavilerinde de aksaklıklar yaşanacaktır.

Diş Hekimliği Kliniği’nin özel bir üniversitenin Lefkoşa’daki binasına taşınması için yapılan kullanım protokolünün örgütlerimizle ve kamuoyuyla ivedilikle paylaşılmasını talep ederiz.

Bununla birlikte hangi gerekçeyle olursa olsun kamu sağlık hizmetlerinin kamuya ait olmayan ya da kamulaştırılmayan özel sektör bünyesine taşınmasının kabul edilmeyeceğini, hasta ve çalışan güvenliğini gözetmeksizin yapılacak düzenlemelere uyulmayacağını, Sağlık Bakanlığı’nın örgütlerimizle konsensüs sağlamadan yapacağı düzenlemelere uyulmayacağını, çalışanların ve örgütlerin görüşü alınmadan oldubittilerin kabul edilemeyeceğini belirtiriz.
  
Hasta ve çalışan güvenliğini gözeterek nitelikli kamusal sağlık hizmeti sunumu için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyururuz.”

banner360
Son Güncelleme: 09.08.2020 18:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı kampanyası yapacak
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 13 ve 14 Ağustos’ta kan bağışı kampanyası yapacak
Arıklı: “11 Ekim 2020 seçimlerinin kaderini YDP belirleyecektir”
Arıklı: “11 Ekim 2020 seçimlerinin kaderini YDP belirleyecektir”
LTB, yeni açık pazarın bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi
LTB, yeni açık pazarın bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi
Gürler, “GAÜ 35 yılı geride bırakmış, eğitim kalitesi ve vizyonu ile apayrı bir üniversite”
Gürler, “GAÜ 35 yılı geride bırakmış, eğitim kalitesi ve vizyonu ile apayrı bir üniversite”
KTAMS, “seçim” istihdamlarını protesto etmek amacıyla yarın saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacak
KTAMS, “seçim” istihdamlarını protesto etmek amacıyla yarın saat 11.00’de Başbakanlık önünde eylem yapacak
Tatar: “Ankara’dan somut sonuçlarla döndüm...”
Tatar: “Ankara’dan somut sonuçlarla döndüm...”
Vadilili: "Su Temin Projesi öncesi ve bugün İçin akiferlerde ne kadar su olduğunu açıklayın"
Vadilili: "Su Temin Projesi öncesi ve bugün İçin akiferlerde ne kadar su olduğunu açıklayın"
Gazimağusa Belediyesi sahte evrak düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandırdı!
Gazimağusa Belediyesi sahte evrak düzenleyerek Maliye Bakanlığı’nı kandırdı!
ŞOKYAK kuruldu
ŞOKYAK kuruldu
Ziraat Mühendisleri Odası,Hal Yasa Tasarısı hakkında açıklama yaptı
Ziraat Mühendisleri Odası,Hal Yasa Tasarısı hakkında açıklama yaptı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim