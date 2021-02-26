Dış Basın Birliği’nden Nur Nadir'e: “seviyesiz”

Dış Basın Birliği, geçtiğimiz günlerde bir medya kurumu yöneticisinin bazı medya çalışanları hakkında kullandığı ifadelere tepki gösterdi; ifadeleri “seviyesiz” olarak yorumladı.

Birlik yaptığı açıklamada, meslektaşları için kullanılan söz konusu ifadelerin, Kıbrıs Türk medyasında saygın bir kuruluş olarak tarihte yer alan bir kurumun yöneticisine yakışmadığını ve bu gibi ifadelerin kullanılmasından gazeteci olarak şok olduklarını kaydetti.



