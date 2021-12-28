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Dış Basın Birliği’nden LTB’nin Paylaşım Bakkalı’na destek

Dış Basın Birliği  “Birimiz Aç, Birimiz Tok Olmaz” kampanyasına destek vererek yeniyıl hediye paketi bütçesini her üyesi için gıda paketi olacak şekilde LefkoşaTürk belediyesi (LTB) Paylaşım Bakkalı’na bağışladı.

28 Aralık 2021 Salı 16:15
Dış Basın Birliği’nden LTB’nin Paylaşım Bakkalı’na destek

Dış Basın Birliği bu yıl tüm üyelerine hediye paketi göndermek yerine geçici yoksulluk yaşayanlara temel gıda ürünleri sağlayan LTB Paylaşım Bakkalı’na katkıda bulundu.

Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat ve Mali Sekreter Taner Gönül bu amaçla  LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

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Dış Basın Birliği Başkanı Rasıh Reşat LTB’nin “Birimiz aç, birimiz tok olmaz” diyerek başlattığı Paylaşım Bakkalı’nın önemine dikkat çekerek böylesi bir dönemde bu uygulamanın doğru bir ihtiyaca cevap vereceğini söyledi.   Reşat,

Dış Basın Birliği olarak her yıl üyelerine yönelik hediye paketlerini bu yıl almış oldukları karar ile her üye adına bir gıda paketi şekline dönüştürme kararı aldıklarını söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Dış Basın Birliği’nin göstermiş olduğu dayanışma için teşekkür ederken “Bu şehir paylaşmayı ve dayanışmayı iyi bilir. Dış Basın Birliği’nin yeni yıl öncesi almış olduğu karar ile Paylaşım Bakkalı’na destek olması bunun güzel örneklerinden birini oluştuyor” dedi.

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Son Güncelleme: 28.12.2021 17:32
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