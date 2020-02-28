Dış Basın Birliği İdlib’deki saldırılarda şehit düşenler için taziye mesajı yayınladı

Dış Basın Birliği’nden yayınlanan açıklamada, “Saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun” denildi.