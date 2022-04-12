“KIB-TEK’in maliyetin altında satış yapmaya zorlanması” gerekçesiyle başlatılan iş bırakma eylemine KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, KOOP-SEN, BES, DEV-İŞ, TÜRK-SEN, DAÜ BİR-SEN, BASIN-SEN, GÜÇ-SEN, ÇAĞ-SEN, TIP-İŞ, HÜR-İŞ, KAMU-SEN, DAÜ-SEN, HAK-SEN, MAĞUSA TÜRK GENEL İŞ, VERGİ-SEN, ADA-SEN, DEV-İŞ (Devrimci Genel İş, Emek-İş, Petrol-İş),TÜRK-SEN (El-Sen, Tel-Sen, TES, KES, Gıda-Sen, Liman-Sen, As-Sen), HÜR-İŞ ( Kamu-İş, Bay-Sen, DAÜ Per-Sen, BASS, Büro-İş) destek veriyor.

Eylem nedeniyle, El-Sen’e destek veren sendika başkan ve temsilcileri ile Kıb-Tek çalışanları, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu önünde toplandı. El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve BES Başkanı Koral Aşam basına açıklamalarda bulundu.

Özkıraç

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, görüşmeye açık olduklarını belirterek, uzlaşı için dün akşamdan bu yana temasları olduğunu kaydetti.

Ülkenin değerlerini hiç kimseye sattırmayacaklarını vurgulayan Özkıraç kurumun batırılmaya çalışıldığını savunarak, El-Sen’in karşı manevralara başladığını söyledi.

Tüm devlet dairelerinin elektriğinin kesildiğini söyleyen Özkıraç, üretimden gelen güçlerini kullandıklarını, başka güçleri bulunmadığını vurguladı.

Elektrik maliyetlerinin altında satış yapmanın özelleştirmenin ilk adımı olduğunu ileri süren Özkıraç, Kıb-Tek’in kamu görevi yapan bir kurum olduğunu, bu kurumun Kıbrıs Türk toplumu ve ülkede yaşayan herkesin öz değeri olduğunu, burayı sattırmayacaklarını söyledi.

Özkıraç, “Kıb-Tek’i sattırmayacağız, direnişimiz bugün başlamıştır. Yarından itibaren direnişimiz artacaktır, çıtayı daha da yükselterek Sendikal Platformla birlikte hareket edeceğiz. Ama bu direnişte toplumu da istiyoruz. Taviz vermeyeceğiz” dedi.

Özelleştirmeye şiddetle karşı çıkacaklarını söyleyen Özkıraç, “İster Karadeniz enerji olsun, ister Akdeniz olsun bu Kıb-Tek’i, bu ülkenin değerlerini hiçbir sermaye grubuna peşkeş çekmeyeceğiz. Tavrımız nettir, açıktır. Direneceğiz, kazanacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasında topluma da seslenen Özkıraç, “Rahat olunuz, bu eylemde size rahatsızlık vermeyeceğiz, hedefimiz bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerdir” dedi.

Özkıraç, sorunların çözümü için üretimden gelen gücün kullanılacağını belirterek, yetkililerle görüşmeye hazır olduklarını, ancak görüşmenin Kıb-Tek önünde, çalışanlar huzurunda yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Bıçaklı

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı da, ülke yönetimine gelen kişilerin mazeret üretemeyeceğini ifade ederek, hükümet yetkililerini eleştirdi.



Bıçaklı şöyle devam etti: “ Hedef belli, burayı batıracaklar, sonra topluma diyecekler ki battı gitti, 2 trilyon da borcu vardı. En iyisi bunu satacağız. Bunu bilerek yapıyorlar.”

Bıçaklı, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Kıb-Tek’le ilgili sendikalara kapalı kapılar arkasında söyledikleriyle, açıklamalarının bir birini tutmadığını ileri sürerek, “Bir devlet düşünün ki hava yolu yok, havaalanı yok, elektriği yok, suyu yok, yolu yok, parası yok” dedi.

“İndirim yapılacaksa, aradaki farkın kapatılması gerek"

Enerji üretiminin maliyetin altında nasıl satılabildiğini soran Bıçaklı, indirim yapılacaksa, aradaki farkın kapatılması gerektiğini söyledi.

‘Müşavirler, yeni yapılan atamalar, yeni istihdamlara, sermayenin vergilerinin bağışlanıp teşvik verilmesine’ nasıl kaynak bulunabiliyorsa, bunlara da kaynak yaratılması gerektiğini vurgulayan Bıçaklı, topluma kurumlarına sahip çıkması için çağrıda bulundu.

Ülkede şu anda en büyük borcu olan kurumun Maliye Bakanlığı olduğunu savunan Arslan Bıçaklı, bu konuda ne yapılacağını sordu.

El-Sen’in yaptığı eylemin sebebinin kesinlikle maaş artışı olmadığına işaret eden Bıçaklı, toplu sözleşme teklifinin Kasım ayında verilmesine ve bugün bu konuda hala adım atılmamış olmasına rağmen eylem nedeninin bu da olmadığını söyledi.

Bugünkü eylemin Kıb-Tek’e sahip çıkılması, yatırım yapılması, topluma daha ucuz, daha sağlıklı enerji verilmesi sebebiyle yapıldığını kaydeden Bıçaklı, Kıb-Tek’te 8 tane görev şehidi olduğunu, bir sürü insanın da gazi olduğunu, Kıb-Tek’in asla satılamayacağını kaydetti.

Bıçaklı, sorunlarının çözülmemesi halinde eylemlerinin dozunun artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.