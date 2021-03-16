Direktör Mehmet Özgüvenel’den anlamı katkı

ONLAR DİREKTÖRÜ MEHMET ÖZGÜVENELDEN ANLAMI KATKI

Ergün YAHAT

Beyarmudu Sağlık Ocağı’na bölge işletmelerinden Özgüvenel Therm Ltd. tarafından koruyucu hibe edildi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı ve Beyarmudu Belediyesi’nin istişareleri sonucunda geçtiğimiz günlerde Beyarmudu Sağlık Ocağı’nda bölgemiz vatandaşları için başlattığımız PCR test taramasında Sağlık Ocağı’nın girişinde bulunan koruyucu panel kısmına hem sağlık görevlilerini hem de vatandaşın güvenliğini sağlamak açısından ve ayrıca yağmur ve güneşten korunmak amacı ile Özgüvenel Therm Ltd. tarafından panel yapıldı.

Bununla birlikte, PCR test taraması sağlık çalışanları ve test taramasına gelen vatandaşlar açısından birbirlerinden temastan uzak güvenli bir şekilde yapılmaktadır.

Belediye Başkanımız İlker Edip “Kamusal alana yapılan bu koruyucu için katkı koyan Mehmet Özgüvenel Therm Ltd.yürekten teşekkür ederiz.”dileklerinde bulundu.