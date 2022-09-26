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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

26 Eylül 2022 Pazartesi 11:00
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda bu sabah meydana kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla attı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 sıralarında Ekin Yücel (E-20) yönetimindeki GT 056 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çukurova yol kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.

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Son Güncelleme: 26.09.2022 12:00
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