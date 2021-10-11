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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ve ağaca çarptı

49 yaşındaki motosiklet sürücüsü Can Yaman ağır yaralandı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 09:15
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere ve ağaca çarptı

Girne-Tatlısu anayolunun 9-10’uncu kilometreleri arasında dün meydana gelen trafik kazasında, 49 yaşındaki motosiklet sürücüsü Can Yaman ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında, Esentepe istikametine doğru seyreden Can Yaman (E-49), yönetimindeki RA 215 plakalı motosiklet ile dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak, çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne motosikletin ön kısmı ile çarptı.

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Kaza sonucu ağır yaralanan Yaman, Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırıldı. Can Yaman’ın, yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son Güncelleme: 11.10.2021 09:36
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