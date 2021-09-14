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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı

14 Eylül 2021 Salı 15:51
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  bugün saat 12.45 raddelerinde Lefkoşa Girne anayolunun 11-12 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Ramazan PAKSOY(E-56) yönetimindeki KF 985 plakalı  salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu iki kısma ayıran çelik bariyerlere  çarptıktan sonra yoluna devam edip yolun doğu kısmında dışarıya çıkıp banket kenarında bulunan çelik bariyere çarpıp durmuştur.

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Kaza sonucu yaralana KF 985 plakalı araç sürücüsü ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Gülden PAKSOY(K-57), Merve PAKSOY (K-23), Tuğba PAKSOY(K-23) ve Emre PAKSOY yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastahanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinden sonra müşahede altına alındılar.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.. 

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