Sözkonusu araç, yolun solundan çıkıp, banket içerisinde park halinde bulunan PJ 860 plakalı araca çarptı.Çarpmanın etkisiyle her iki araç dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çarptığı araçla birlikte dereye düştü
Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, 53 yaşındaki Akın Apaydınlı , yönetimindeki RHA 4073 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Alpet trafik ışıklarını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.
10 Nisan 2021 Cumartesi 18:30