Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal Aktivite Derneği’nden Hükümete Eleştiri

Lefkoşa, 26 Ağustos 20 : Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak eski Rum evlerinde kalan kişilerin kira sözleşmelerinin yenilenmediğini savundu.

Borak konuyla ilgili yazılı açıklamasında eski Rum evinde kalan bazı kişilerin de mahkeme kararı ile evlerinin boşaltıldığını ileri sürdü.

“Taşınmaz Mal komisyonu kararı olmadan, 2002’de alınan Bakanlar Kurulu kararını yürürlükten kaldırarak, 2008 tarihinde alınan Bakanlar kurulu kararı ile evler boşaltılıyor” diyen Borak hükümeti eleştirdi.

“İnsanlar tedirgin ve kaos havası yaratılıyor. Yıllardır devletten kira sözleşmesi yaparak bu evlerde oturan insanların evsiz kalmayla yüz yüze gelmesi, kabul edilemezdir” diyen Borak ivedi şekilde bu karardan dönülmesini istedi.

(DOĞ/ŞEB)