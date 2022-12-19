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Dipkarpaz Yeşilırmak kurbanı !...

Hatalı icraatları ve yanlış aday tespitleriyle siyasi tarihinin en büyük hezimetini yaşayacak olan Ulusal Birlik Partisinin Dipkarpaz - Yenierenköy Belediyesini de yanlış istihdam politikaları yüzünden kaybedeceği iddia ediliyor.

19 Aralık 2022 Pazartesi 08:17
Dipkarpaz Yeşilırmak kurbanı !...

Hatalı icraatları ve yanlış aday tespitleriyle siyasi tarihinin en büyük hezimetini yaşayacak olan Ulusal Birlik Partisinin Dipkarpaz - Yenierenköy Belediyesini de yanlış istihdam politikaları yüzünden kaybedeceği iddia ediliyor. Bölgeye ayrılan istihdamlardan 3 tanesinin de İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak tarafından birinci dereceden yakınlarına kullandırması bölge halkının ve bölgedeki UBP'li seçmenlerin ayaklanmasına sebep oldu.

 OYLAR SUPHİ COŞKUN İLE METİN OSMANLILAR'A KAYDI

Emrah Yeşilırmak'a olan tepkiler ve geçmişte ahşap bungalowları kaldırtan bakan olarak anılan Bakırcı'nın hatası halen daha unutulmaması nedeniyle Yenierenköy - Dipkarpaz belediyesinde UBP adayı Bakırcı'yı geri düşürerek oyların CTP Adayı Suphi Coşkun ile özellikle gençler ve Erenköylüler arasında oldukça destek gören Metin Osmanlılar'a yönlenmesine sebep oldu.

YARIŞ OSMANLILAR İLE COŞKUN ARASINDA

Bölgede başarılı işletmeleriyle her eve hizmet veren Genç ve Dinamik aday Metin OSMANLILAR özellikle Erenköy göçmeni Yenierenköylüler başta olmak üzere bölgedeki tüm ailelerden destek görüyor. Doğu Anadolu göçmenlerinin de Emrah Yeşilırmak'a olan tepkilerinden dolayı oylarını Büyük oranda hemşehrileri Suphi COŞKUN'a yönlendirdikleri ileri sürülüyor.

YEŞİLIRMAK'IN İSTİHDAMLARI OY VERSİN

Bölgedeki tepkileri azaltmak için çeşitli vaat ve telkinde bulunmak üzere bölgeye giden Hükümet temsilcilerinin konuşmalarına karşın tepkileri dinmeyen bölge halkı, kendilerinden oy ve destek isteyen bakanlara Emrah Yeşilırmak işe kimleri aldıysa size oyu da onlar versin dedikleri iddia ediliyor.

UBP GENEL MERKEZİNİN TAVRI MERAK EDİLİYOR

İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın hatalı ve kişisel istihdamları yüzünden bir belediyeyi daha kaybetmekle karşı karşıya kalan UBP Genel Merkezinin 26 Aralık sonrası konuyla ilgili nasıl bir tavır alacağı bölgedeki UBP'liler tarafından merak ediliyor.

Kaynak: Demokrat

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