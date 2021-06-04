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Dipkarpaz Belediye Başkanı'ndan yetkililere çağrı

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz köyünün uzun zamandır sağlık hizmetleriyle ilgili çeşitli sorunlar yaşadığına işaret ederek, 24 saat hizmet verecek acil servis hemşiresi ve ambulans hizmetinin köyleri için elzem olduğunu ve hemen faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladı.  

04 Haziran 2021 Cuma 12:15
Dipkarpaz Belediye Başkanı'ndan yetkililere çağrı
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Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, adanın her yerinde olduğu gibi, devlet imkânlarından sonuna kadar yararlanmanın Karpaz halkının da hakkı olduğuna dikkat ekerek,  bundan önce sağlık konusunda siyaset yapmadıkları gibi, bundan sonraki süreçte de siyaset yapmayacaklarını, herkesi görevini yapmaya davet etti. 
Suphi Coşkun, Dipkarpaz Sağlık Merkezi önünde yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde yaşadıkları sorunlara işaret ederek, geçmiş dönemlerde, her gün arıza veren Ambulans sorununun yine kendi çabaları ile yenilenerek köye kazandırıldığını anımsattı. 
Dipkarpaz Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yürütülen yerinde sağlık hizmetini Dipkarpaz, Kaleburnu ve kendilerine bağlı olmamasına rağmen Kuruova köylerine verdiklerini kaydeden Coşkun, araç ve yakıt desteğinin yine belediye imkânlarıyla karşılandığını belirtti.

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Coşkun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 
“Bunlara ek olarak, sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltmak adına istihdam ettiğimiz sağlık çalışanımız, özel eğitim merkezinde doktor ve hemşire denetiminde tüm yerel halka PCR testleri, yaşlı vatandaşlarımıza fizik tedavi desteği vermekte. Dipkarpaz Sağlık Ocağı’nda, haftalık yapılan kan tahlilleri ve PCR test sonuçları tedariki için devlet hastanesine ulaşım da belediyemiz tarafından sağlanmakta. Sağlık Ocağı’nda yaşanan hemşire ve ambulans sıkıntısı da, köyümüz ve bölgemize tatile gelen yerli yabancı turistlerin kanayan yarasıdır.” 
24 saat hizmet verecek acil servis hemşiresi ve ambulans hizmetinin köy için elzem olduğunu vurgulayan Coşkun, sorunlarının çözümü için yetkililere çağrı yaptı. 
 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 12:39
Anahtar Kelimeler:
Suphi Coşkun
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