Dini Yol Ofisi’nden Atalay’a teşekkür

RTCYPP tarafından yayımlanan mesajda, “Kıbrıs’ın dini liderleri olarak Kıbrıs Müftüsü görevinden ayrılan Prof. Dr. Talip Atalay'a en içten teşekkür, takdir ve saygılarımızı sunar, yeni görevinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, “Atalay’la çalışan herkesin onu dürüst, onurlu, içten, cesaretli, kibar ve sabırlı biri olarak tanımladığı ve Atalay’ın herkes tarafından özleneceği” vurgulandı.

Atalay’ın Kıbrıs tarihinde tüm dini liderler ve inanç toplulukları ile diyalog halinde olan ilk müftü olduğu ve Başpiskopos II. Hrisostomos’la birlikte on yıl boyunca adanın inanç toplulukları arasında anlayış ve güven köprüleri kurmak ve dini özgürlüğü geliştirmek için yorulmadan çalıştığı kaydedilen mesajda, iki liderin ortak çalışması sonucu barış ve uzlaşı için somut ve önemli adımlar atılmasındaki katkılarına da değinildi.