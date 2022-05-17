banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis’te güven oylaması yarın
Meclis’te güven oylaması yarın
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Trafik kazası: Bir araç tamamen yandı
Korkunç trafik kazası
Polise ateş eden 3 zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak!
Polise ateş eden 3 zanlı...
Seyir halindeki araç yandı
banner404

Dinçyürek: “Sucuoğlu da Meclis’te yerini alacak ve hükümete güvenoyu verecek”

UBP GRUP BAŞKAN VEKİLİ DİNÇYÜREK HÜKÜMETİN MEŞRUİYETİ KONUSUNDAKİ TARTIŞMALARI YANITLADI

17 Mayıs 2022 Salı 12:15
Dinçyürek: “Sucuoğlu da Meclis’te yerini alacak ve hükümete güvenoyu verecek”

“HÜKÜMET GÜVEN OYLAMASINDA 29 KABUL OYU ALDIĞI ZAMAN CUMHURBAŞKANI’NIN TERCİHİNİN NE KADAR DOĞRU OLDUĞU GÖRÜLECEK”“ÜLKENİN CİDDİ SORUNLARI VAR… BUNLARA ODAKLANMALI”

“HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPMAK EN DEMOKRATİK HAKLARIDIR. AMA GELSİNLER MECLİS’E BU ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU SORUNLARA BİRLİKTE ÇÖZÜM BULALIM”

Lefkoşa, 17 Mayıs 22 (TAK): Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Hakan Dinçyürek, yeni kurulan hükümetin meşruiyeti konusunda yapılan tartışmaları değerlendirerek, “Hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman Cumhurbaşkanı’nın tercihinin ne kadar doğru olduğu görülecek” dedi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Dinçyürek, Anayasa’nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hükümeti kurmak üzere herhangi bir vekile görev verme hakkı tanıdığını hatırlatarak, “Şu anda hükümet kurulduğunda göre bu tercihin doğruluğunu sorgulamak ne kadar gerçekçi?” diye sordu.

Şu anda 3 partinin destek verdiği bir hükümet kurulduğunu, üç partinin vekil sayısının da 29 olduğunu anımsatan Dinçyürek, “Meclis’te çoğunluğu olan bir kabine var. Yarın güven oylaması yapılacak. Hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman Cumhurbaşkanı’nın tercihinin ne kadar doğru olduğu görülecek” diye konuştu.

“SUCUOĞLU DA MECLİS’TE YERİNİ ALACAK VE HÜKÜMETE GÜVENOYU VERECEK”

“Meclis’te güvenoyu aldığında meşruiyet nasıl tartışılacak?” diye soran Dinçyürek, parti başkanının kabinede yer alamaması konusuyla ilgili olarak ise, “Parti başkanının hilafına mı bu süreç başladı?” sorusunu yöneltti.  

banner341
“Yarın Sucuoğlu da Meclis’te yerini alacak ve hükümete güvenoyu verecek” şeklinde devam eden Dinçyürek, “Bir partinin kurultaydan sonraki en büyük karar verme organı parti meclisidir. UBP Parti Meclisi de konuyla ilgili toplantı yaptığı ve hükümeti kurması konusunda Ünal Üstel’i yetkilendirdi. Hâlâ bunun meşruiyetinin tartışılması bana göre saçma” dedi.

Dinçyürek, daha önce parti başkanlarının yer almadığı bir kabine kurulması konusunun çok kereler tartışıldığını kaydetti, “Şu anda muhalefet kabinede yer almadığı için mi bu durumun meşruiyeti tartışılıyor?” diye sordu.

“ÜLKENİN CİDDİ SORUNLARI VAR… BUNLARA ODAKLANILMALI”

Hükümetin yarın 29 kabul oyuyla güvenoyu alıp icraatlarına başlayacağını ifade eden Dinçyürek, ülkenin ciddi sorunları olduğunu söyledi, bunlara odaklanmak gerektiğini anlattı.

Dinçyürek, hükümetin reformlar yapma hedefiyle kurulduğunu dile getirdi.

“HER TÜRLÜ EYLEMİ YAPMAK EN DEMOKRATİK HAKLARIDIR. AMA GELSİNLER MECLİS’E BU ÜLKENİN İÇİNDE BULUNDUĞU SORUNLARA BİRLİKTE ÇÖZÜM BULALIM”

Muhalefetin gerçekleştireceği eylemler hakkındaki bir soru üzerine de Dinçyürek, muhalefet partilerine “Her türlü eylemi yapmak en demokratik haklarıdır. Ama gelsinler Meclis’e bu ülkenin içinde bulunduğu sorunlara birlikte çözüm bulalım” çağrısı yaptı.

Ülkede ciddi reformların hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Dinçyürek, muhalefeti Meclis çalışmalarına katılarak, doğru gördüğü adımlara destek vermeye, yanlış gördüğü adımlara da yapıcı eleştiriler getirmeye çağırdı.

Dinçyürek amaçlarının ülkeye daha iyi hizmet etmek olduğunu kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 17.05.2022 12:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis’te güven oylaması yarın
Meclis’te güven oylaması yarın
CTP yarın Cumhurbaşkanlığı ve Meclis önünde eylem yapıyor
CTP yarın Cumhurbaşkanlığı ve Meclis önünde eylem yapıyor
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Döviz kurları
Döviz kurları
Trafik kazası: Bir araç tamamen yandı
Trafik kazası: Bir araç tamamen yandı
Sevenleri yasta yarın son yolculuğa uğurlanıyor
Sevenleri yasta yarın son yolculuğa uğurlanıyor
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Arıklı,  17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Arıklı,  17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı
Eczanelerde yaz dönemi çalışma saatleri başladı
Ertuğruloğlu: “Kasulidis, Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ediyor”
Ertuğruloğlu: “Kasulidis, Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ediyor”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim