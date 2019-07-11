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Din İşleri’nden 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Din İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki 15 Temmuz şehitlerini anma amacıyla pazartesi günü KKTC genelindeki tüm camilerde dua okutuyor. Hala Sultan Camii’nde ise yatsı namazını müteakip Din İşleri Başkanlığı ile Din Hizmetleri Müşavirliğince şehitleri anma programı düzenlenecek.

Din İşleri’nden 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Din İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki 15 Temmuz şehitlerini anma amacıyla pazartesi günü KKTC genelindeki tüm camilerde dua okutuyor. Hala Sultan Camii’nde ise yatsı namazını müteakip Din İşleri Başkanlığı ile Din Hizmetleri Müşavirliğince şehitleri anma programı düzenlenecek.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:18
Din İşleri’nden 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı

Lefkoşa, 11 Temmuz 19 : Din İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki 15 Temmuz şehitlerini anma amacıyla pazartesi günü KKTC genelindeki tüm camilerde dua okutuyor. Hala Sultan Camii’nde ise yatsı namazını müteakip Din İşleri Başkanlığı ile Din Hizmetleri Müşavirliğince şehitleri anma programı düzenlenecek.
Din İşleri BaşkanıTalip Atalay yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Pazartesi gününün, FETÖ Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve kardeş Türkiye halkını bombaladığı, Türkiye vatandaşlarının üzerine ateş açtığı ve yüzlerce insanı katlettiği ihanet girişiminin yıldönümü olduğunu anımsattı.

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Vatan uğruna can veren aziz şehitleri rahmetle, gazileri minnet ve şükranla andıklarını kaydeden Atalay, malum kara günün yıldönümü nedeniyle, 15 Temmuz Pazartesi günü KKTC genelinde tüm camilerde yatsı namazından önce dua edileceğini belirtti. Atalay, Hala Sultan Camii’nde ise yatsı namazını müteakip Din İşleri Başkanlığı ile Din Hizmetleri Müşavirliğince şehitlerimizi anma programı düzenleneceğini vurguladı.
(AK/FEZ)
 

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