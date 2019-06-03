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Din İşleri Başkanı Atalay’ın Ramazan Bayramı Mesajı…

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Din İşleri Başkanı  Talip Atalay ülke genelinde yarın saat 06.15’te kılınacak bayram namazıyla, İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı’na girilmiş olacağını bildirdi.

Din İşleri Başkanı Atalay’ın Ramazan Bayramı Mesajı…

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Din İşleri Başkanı  Talip Atalay ülke genelinde yarın saat 06.15’te kılınacak bayram namazıyla, İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı’na girilmiş olacağını bildirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:40
Din İşleri Başkanı Atalay’ın Ramazan Bayramı Mesajı…

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Din İşleri Başkanı  Talip Atalay ülke genelinde yarın saat 06.15’te kılınacak bayram namazıyla, İslam aleminin iki bayramından biri olan Ramazan Bayramı’na girilmiş olacağını bildirdi.

Bayramın; milletçe hep birlikte bayramın coşkusunu yaşamak, sevinci ve kederi paylaşmak demek olduğunu belirten Atalay, bayram günlerinin büyüklerin, anne-baba, akrabalar, arkadaş ve komşuların ziyaret edildiği, bencilliğin ortadan kalktığı, dargınlıkların son bulduğu günler olduğunu vurguladı.

Bayram günlerinin özel olduğunu belirten Atalay, bu günlerde çok daha temiz ve güzel elbiselerin giyilmesi, gusül abdesti alınması, güler yüzlü olunması, Bayram namazına mümkün ise yürüyerek gidilmesi ve namazdan eve dönerken başka bir yolun kullanılması, yolda karşılaştıklarımızla bayramlaşılması, çokça sadaka dağıtılması, fitrenin namazdan önce verilmesi gibi davranışların bayramın ruhuna uygun olacak davranışlar olacağını belirtti.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da tanıdık ve yakınları, komşuları, kimsesiz ve hastaları ziyaret etmek, öksüz-yetim ve kimsesiz çocukları sevindirmek, herkesi bayram sevincine ortak etmek, kimseyi bu sevincin dışında bırakmamaya gayret göstermek gerektiğini kaydeden Atalay, vefat etmiş yakınların da unutmaması gerektiğini, kabirlerin ziyaret edilerek dua etmek gerektiğini belirtti.

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Atalay, “Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın Ramazan Bayramını tebrik eder, Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam âlemine, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.” ifadelerini kullandı.

FİTRE 30 TL, BAYRAM NAMAZI 06.15’TE…

Bu sene fitre miktarının 30 TL olduğunu ve ailede her birey için ve bayram namazından önce verilmesi gerektiğini kaydeden Atalay, bayram namazının KKTC genelinde yarın  saat 06.15'te kılınacağını da hatırlattı.

Bayram namazının Hala Sultan Tekkesi’nde 09.00’da, Bayraktar ve Köprülü Camiilerinde ise 06.15’te kılınacağını belirten Atalay, Hz. Ebubekir Camii’nde kılınacak Bayram Namazının BRT1'den canlı verileceğini de sözlerine ekledi.        

(RU/YIL)                                                                       

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