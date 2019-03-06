Din Görevlileri Sendikası Halkın, Türk Milleti’nin Ve İslam Âleminin Kandilini En Kutladı

YARIN AKŞAM REGAİB KANDİLİ…

CUMA GÜNÜ ÜÇ AYLARA GİRİLECEK

Lefkoşa, 6 Mart 19 (.): KKTC Din Görevlileri Sendikası 7 Mart Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece idrak edilecek Regaib Kandili ve Cuma günü başlayacak üç aylar nedeniyle mesaj yayımlayarak halkın, Türk milletinin ve İslam aleminin kandilini kutladı.

KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, yazılı açıklamasında yarın akşam idrak edilecek Regaib Gecesi’nin Türk-İslam Kültüründe müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

KAN VE GÖZYAŞININ DURMASINA VESİLE OLMASINI DİLEDİ

Bu gecede yapılan duaların gönül birliklerini perçinlemesini, kardeşlik duygularını güçlendirmesini; içlerinde insani değer adına tek bir duygu kırıntısı barındırmayanlarca çıkarılan savaşların, şiddetin, akan kan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını dileyen Çakır, halkın, Türk Milleti’nin ve İslam âleminin kandilini en kutladı.

Çakır, mesajında şunları kaydetti:

“Bu gecede, Yüce Allah’a yönelerek yaptığımız hatalı davranışlarımız için af ve mağfiret dilemeli, kendimize, ailemize, komşularımıza, toplumumuza karşı yaptığımız yanlışlıklardan pişmanlık, vicdanen rahatsızlık duymalıyız. Bu vicdani rahatsızlıktan kurtulmak, günahlarımızın bağışlanması için bir daha o hata ve günahları yapmamak üzere söz vermeli, aynı samimiyet ve kararlılıkla Yüce Yaratıcımıza dua etmeliyiz.

(ÖZ/GÜL)