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Din Görevlileri Derneği Bayramda Önlemlere Uyulması Çağrısında Bulundu

Lefkoşa, 22 Mayıs 2020 (.): Din Görevlileri Derneği, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet edilmesi uyarısında bulundu.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:05
Din Görevlileri Derneği Bayramda Önlemlere Uyulması Çağrısında Bulundu
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Lefkoşa, 22 Mayıs 2020 (.): Din Görevlileri Derneği, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet edilmesi uyarısında bulundu.

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin elden bırakılmaması, Din İşleri Başkanlığı’nın,  “abdestini evde al, maskeni tak, mesafeni koru, seccadenle camiye gel” çağrısına uyulmasını istedi.

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İnik, “Camilerimizde uygulanacak tedbirlere riayet edilmesi, toplumsal sağlığımız açsından oldukça ehemmiyetlidir. Bayram namazı sonrası bayramlaşmayı fiziksel değil, gönülden birbirimize temas etmeden kutlayıp, toplumumuz ve tüm insanlık adına, bu salgın hastalığın bir an önce bitmesi için yüce Rabbimize dua edelim” dedi.

Bayramların hasretlerin giderildiği, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, kardeşlik ikliminin derinden teneffüs edildiği günler olduğunu kaydeden İnik, “Bu duygu ve düşünceler ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, barış ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.

(ID/GÜL) FOTOĞRAFLI 
 

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