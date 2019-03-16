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Din Gör-sen Ve Dingörder, Yeni Zelanda\'da Camilere Düzenlenen Terör Saldırısını Kınadı

Lefkoşa, 16 Mart 19 : Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) ile Din Görevlileri Derneği (Din Gör Der), Yeni Zelanda\'nın Christ Church kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısını kınadı ve lanetledi.

Din Gör-sen Ve Dingörder, Yeni Zelanda\'da Camilere Düzenlenen Terör Saldırısını Kınadı

Lefkoşa, 16 Mart 19 : Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) ile Din Görevlileri Derneği (Din Gör Der), Yeni Zelanda\'nın Christ Church kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısını kınadı ve lanetledi.

16 Mart 2019 Cumartesi 12:08
Din Gör-sen Ve Dingörder, Yeni Zelanda\'da Camilere Düzenlenen Terör Saldırısını Kınadı

Lefkoşa, 16 Mart 19 : Din Görevlileri Sendikası (Din Gör-Sen) ile Din Görevlileri Derneği (Din Gör Der), Yeni Zelanda'nın Christ Church kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısını kınadı ve lanetledi.
Din Gör-Sen ve Din Gör Der, ibadet ederken katledilen 49 Müslüman’a rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
ÇAKIR
Din Gör-Sen Başkanı Süleyman Çakır, saldırıda 49 Müslüman’ın katledildiğini öğrenmenin derin acısı içerisinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
“2017 yılının Kasım ayında Mısır’ın El Ariş kentinde Cuma namazı kılmak için camide toplanan 300’den fazla Müslüman'ın katledilmesi, yüzlercesinin yaralanmasının acısı tazeliğini korurken, bugün de Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ırkçı, faşist, ayrımcılık dolu, nefret yüklü saldırıda onlarca masum Müslüman hunharca katledildi. Çeşitli grupların liderlerince yıllardır kullanılan faşizan yaklaşımın, şiddet dilinin, körüklenen İslamofobi'nin çıktığı sokağın katliam sokağı olduğu en açık şekilde bir kez daha görülmüştür.
Çeşitli ülkelerde camilere ve Müslümanlara yönelik şiddetin her geçen gün, dar kafalı bazı siyasilerin sapıkça İslamofobik yaklaşımları nedeniyle tırmandığını çıkan haberlerden görüyoruz. Kin ve nefretle yüklenen zihinler insanlığı birbirinin boğazına yapışır, hiç tanımadığı insanların canını alır noktaya getirmiştir.
Sorun Mısırla, Yeni Zelanda ile ya da Avrupa ile ilgili sorun değildir. Sorun Müslümanlarla, Hıristiyanlarla ya da başka dinlerle ilgili bir sorun da değildir. Tüm dünyayı ve insanlığı ilgilendiren daha derin ve daha tehlikeli boyutları olan sorundur. Tüm dünya artık konuyu insan temelinde ele almalı ve Müslümanlara yönelik şiddete ve her türlü teröre karşı ayrım yapmaksızın sesini yükseltmeli, insanlığı felakete sürükleyecek adımlara dur demelidir.”
Çakır, Yeni Zelanda'da ibadet etmek için gittikleri camilerde savunmasız Müslümanlara yönelik, sosyal medyadan canlı yayınlanarak yapılan bu katliamı en güçlü şekilde kınayarak, şehit olan kardeşlerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi.
İNİK
Din Gör Der Başkanı Gökan İnik de, son yıllarda özellikle batı dünyasında giderek artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının, nefrete ve İslam düşmanlığına dönüştüğüne işaret etti.
Yeni Zelanda'da dün Al Noor ve Linwood camilerine Cuma namazı esnasında haince bir saldırı yapıldığını ve saldırıda onlarca masum insanın katledildiğini belirten İnik, şunları kaydetti:
“Sadece ibadet etmek maksadıyla camiye giden masum insanlar, kadın çocuk ayırımı yapılmadan ibadet esnasında silahlı kişiler tarafından üzerlerine ateş açılmak sureti ile maalesef öldürülmüşlerdir.
Özellikle Avrupa merkezli yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının bir yansıması olan bu alçak saldırı, İslamofobik düşünce yapısının organize hale dönüşmeye başladığının da göstergesidir.
Bu menfur saldırı insan haklarının ve inanç özgürlüğünün bir kez daha çiğnendiğini göstermiştir. Bu vahşeti kınamak tüm inanç sahiplerinin ortak dili olmalıdır.
Evrensel mesajı barış ve esenlik olan İslam; öldürmeyi, cana kıymayı değil, insanı yaşatmayı, yaratılan her canlıya şefkat göstermeyi hedeflemiştir. Zulmün, terörün dini olamaz olmamalıdır.”
İnik, Yeni Zelanda’da iki camiye ve Cuma namazı için toplanan Müslüman kardeşlerine yapılan alçak saldırıyı lanetleyerek, bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehit kardeşlerine rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diledi.
(EMR/SEL)

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